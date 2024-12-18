انت الأن تتابع خبر «مبابي» يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتننتال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقود النجم الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد المتوقع في مواجهة باتشوكا المكسيكي اليوم الأربعاء، في نهائي كأس القارات للأندية 2024، والذي يُقام على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت قطر.

وكان مبابي قد غاب عن مباراة ريال مدريد الأخيرة ضد جيرونا في الدوري الإسباني بسبب إصابة طفيفة، لكنه سافر مع بعثة الفريق إلى الدوحة وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة النهائية بشكل أساسي، مما يعزز من خيارات المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

ويدخل ريال مدريد هذه المباراة بهدف إضافة لقب جديد إلى خزائنه، في حين يسعى باتشوكا المكسيكي لتحقيق مفاجأة تاريخية بالفوز بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فران جارسيا، أنطونيو روديجير، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز

الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدريكو فالفيردي

-الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو

ويُتوقع أن يشهد خط الهجوم تألق الثنائي الفرنسي مبابي والبرازيلي رودريجو، إلى جانب فينيسيوس جونيور، في حين يقود بيلينجهام وكامافينجا وفالفيردي وسط الملعب، مع دعم من تشواميني في خط الوسط الدفاعي.

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع