رئيس بايرن ميونخ: المحادثات مع جمال موسيالا جيدة .. وباير ليفركوزن لن يسمح برحيل فيرتز

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - تحدث يان كريستيان دريسين، رئيس بايرن ميونخ، عن آخر تطورات تجديد عقد جمال موسيالا، وإمكانية التعاقد مع فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن.

وفي حوار مع صحيفة “TZ” الألمانية، قال دريسين: “سبق أن صرحت بأن النجاح الرياضي هو فوق كل شيء بالنسبة لنا، لكن يجب أن يرتبط بأسباب اقتصادية، علينا الحفاظ على التوازن هنا فهذا واحد من أبرز تقاليد بايرن ميونخ”.

وأضاف: “هذا لا يغير حقيقة رغبتنا في محاولة الإبقاء على جمال معنا، آمل أن يجدد عقده، نحن نبذل الكثير من الجهد”.

وتابع: “هو لاعب رائع للغاية ولا يزال شاباً فقط يبلغ من العمر 21 عاماً، وغالباً ما يتم نسيان ذلك، فهو لم يبلغ بعد كامل تطوره”.

وزاد: “أعرف من ماكس إيبرل (المدير الرياضي) بأن المحادثات معه جيدة وآمل أن تصل إلى نتيجة”.

وعن إمكانية ضم فلوريان فيرتز، أتم: “لا أعتقد بأن ليفركوزن يرغب في السماح له بالرحيل، بعيداً عن ذلك، نحاول دائماً تشكيل أفضل فريق قادر على المنافسة دولياً”.