نشكركم على متابعتكم خبر مقعد المرحاض المتذبذب: خطر صامت في منزلك يُهدد بالإصابات الخطيرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا
غالبًا ما نتجاهل التفاصيل الصغيرة في منازلنا، غافلين عن المخاطر الكامنة التي قد تُسبب لنا إصابات جسيمة. من بين هذه التفاصيل، يبرز مقعد المرحاض المتذبذب كخطر صامت يُهدد سلامتنا، خاصةً كبار السن والأطفال والأفراد ذوي القدرة المحدودة على الحركة. فما هي المخاطر المترتبة على إهمال هذا الأمر؟ وكيف يمكننا تجنبها؟
يُشكل مقعد المرحاض غير المستقر خطرًا كبيرًا للسقوط، حيث يُمكن أن ينزلق أو يتحرك بشكل مفاجئ أثناء الجلوس أو الوقوف، مما يُفقد الشخص توازنه ويُعرضه للسقوط. قد تبدو هذه المشكلة بسيطة، إلا أن عواقبها قد تكون وخيمة، حيث تشمل:
- الكسور: كسور العظام، خاصةً عظام الفخذ والورك، شائعة جدًا نتيجة السقوط في الحمام.
- إصابات الرأس: قد يُؤدي السقوط إلى ارتطام الرأس بالأرض أو بأجسام صلبة، مما يُسبب إصابات خطيرة في الرأس.
- إصابات الظهر والعمود الفقري: قد يُؤدي السقوط إلى إصابات في الظهر والعمود الفقري، والتي قد تُسبب آلامًا مزمنة أو حتى إعاقة.
- الإعاقة الدائمة: في الحالات الشديدة، قد تُؤدي الإصابات الناتجة عن السقوط إلى إعاقة دائمة، تُؤثر سلبًا على حياة الفرد وقدرته على الحركة.
لتجنب هذه المخاطر، من الضروري اتخاذ الإجراءات التالية:
- الفحص الدوري: افحص مقعد المرحاض بانتظام للتأكد من ثباته وعدم وجود أي ارتخاء.
- إحكام البراغي: إذا لاحظت أي اهتزاز، قم بإحكام البراغي التي تُثبت المقعد في مكانه.
- الاستبدال عند الضرورة: إذا كان المقعد مُتشققًا أو مُهترئًا أو لا يُمكن تثبيته بإحكام، فاستبدله بمقعد جديد عالي الجودة وغير قابل للانزلاق.
- استخدام حصائر مانعة للانزلاق: ضع حصائر مانعة للانزلاق حول منطقة المرحاض لتقليل خطر السقوط، خاصةً إذا كان لديك أطفال أو كبار سن في المنزل.
- الإضاءة الجيدة: تأكد من وجود إضاءة كافية في الحمام لتجنب التعثر والسقوط.
- مقبض الإمساك: تركيب مقابض للإمساك بجوار المرحاض يُساعد على الحفاظ على التوازن، خاصةً لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.