مقعد المرحاض المتذبذب: خطر صامت في منزلك يُهدد بالإصابات الخطيرة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

غالبًا ما نتجاهل التفاصيل الصغيرة في منازلنا، غافلين عن المخاطر الكامنة التي قد تُسبب لنا إصابات جسيمة. من بين هذه التفاصيل، يبرز مقعد المرحاض المتذبذب كخطر صامت يُهدد سلامتنا، خاصةً كبار السن والأطفال والأفراد ذوي القدرة المحدودة على الحركة. فما هي المخاطر المترتبة على إهمال هذا الأمر؟ وكيف يمكننا تجنبها؟

يُشكل مقعد المرحاض غير المستقر خطرًا كبيرًا للسقوط، حيث يُمكن أن ينزلق أو يتحرك بشكل مفاجئ أثناء الجلوس أو الوقوف، مما يُفقد الشخص توازنه ويُعرضه للسقوط. قد تبدو هذه المشكلة بسيطة، إلا أن عواقبها قد تكون وخيمة، حيث تشمل:

الكسور: كسور العظام، خاصةً عظام الفخذ والورك، شائعة جدًا نتيجة السقوط في الحمام.

إصابات الرأس: قد يُؤدي السقوط إلى ارتطام الرأس بالأرض أو بأجسام صلبة، مما يُسبب إصابات خطيرة في الرأس.

إصابات الظهر والعمود الفقري: قد يُؤدي السقوط إلى إصابات في الظهر والعمود الفقري، والتي قد تُسبب آلامًا مزمنة أو حتى إعاقة.

الإعاقة الدائمة: في الحالات الشديدة، قد تُؤدي الإصابات الناتجة عن السقوط إلى إعاقة دائمة، تُؤثر سلبًا على حياة الفرد وقدرته على الحركة.

لتجنب هذه المخاطر، من الضروري اتخاذ الإجراءات التالية: