نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامز جلال يشعل الجدل مجددًا: "رامز في المسبح" أم "رامز قصر الموت"؟ تسريبات تكشف أسرار الموسم الجديد قبل رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدّر الفنان رامز جلال تريند جوجل في الساعات الأخيرة، مع اقتراب شهر رمضان المُبارك، إذ باتت أخبار برنامجه الجديد للمقالب محور حديث الملايين من المصريين والعرب.

ورغم أن اسم البرنامج الجديد لم يُعلن رسميًا بعد، فإن التسريبات أثارت جدلًا واسعًا حول ما إذا كان العنوان سيكون "رامز في المسبح" أو "رامز قصر الموت"، وسط تكهنات بأن التصوير سيبدأ في يناير المقبل بالمملكة العربية السعودية.

رامز جلال: 12 عامًا من المقالب والتشويق

منذ انطلاق أول موسم لبرامج رامز جلال في عام 2011، استطاع الفنان المصري أن يرسّخ اسمه كواحد من أبرز صانعي الترفيه الرمضاني، بأسلوب يجمع بين الكوميديا الجريئة والإثارة، حصد رامز متابعة الملايين في مصر والعالم العربي، بل وامتدت شهرته إلى دول أجنبية، حيث تم استضافة بعض النجوم العالميين في برامجه.



لكن مع النجاحات الكبيرة، جاء الكثير من الجدل، ففي حين يرى البعض أن رامز يقدم وجبة ترفيهية خفيفة ومرحة، يعتبره آخرون مصدرًا للإزعاج والتجاوزات، خاصةً مع تطور أفكار المقالب إلى مستويات وصفت بـ "المبالغ فيها".

تسريبات مثيرة للجدل

خلال الأيام الماضية، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور من مواقع تصوير البرنامج الجديد، وبينما لم يتم تأكيد الأسماء المتداولة، فإن الجمهور بدأ يتوقع تفاصيل الموسم القادم، الذي يُقال إنه سيجمع بين عناصر الأكشن والرعب في إطار غير مسبوق، وأفادت مصادر قريبة من فريق الإنتاج بأن البرنامج سيتضمن تصويرًا عالي الجودة مع تقنيات حديثة تضفي طابع الواقعية على المقالب، وهو ما سيزيد من إثارة المشاهدين وربما غضب بعض الضيوف.

رامز في مرمى الانتقادات من جديد

ورغم النجاح الكبير الذي يحققه رامز جلال في كل موسم، يواجه برنامجه موجة متزايدة من الانتقادات، فقد رفع عدد من الضيوف السابقين دعاوى قضائية ضد البرنامج، معتبرين أن بعض المقالب تجاوزت حدود المزاح المقبول، كما أن هناك من يرى أن الجرأة المفرطة في تصميم المقالب قد تكون سببًا لفقدان البرنامج بريقه بمرور الوقت.

لكن رامز، كعادته، يبدو مصممًا على تقديم موسم جديد يتجاوز كل التوقعات، إذ يعتمد على فريق إنتاج محترف وأفكار مبتكرة تُبقيه دائمًا في دائرة الضوء، مهما كان حجم الجدل.

ما الذي يخبئه رمضان 2025؟

مع اقتراب شهر رمضان، تزداد التكهنات حول تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد، هل سيكون "رامز في المسبح" مغامرة تحت الماء، أم "رامز قصر الموت" رحلة في أجواء الرعب؟ وبينما ينتظر الجمهور الكشف الرسمي، يبقى الأكيد أن الموسم الجديد لن يخلو من الإثارة، التشويق، والجدل الذي اعتاد رامز أن يثيره عامًا بعد عام.