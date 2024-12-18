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أحمد جودة - القاهرة - دخل الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح مانشستر يونايتد، دائرة اهتمامات أحد الأندية الأوروبية الكبرى، في ظل الشكوك المحيطة به داخل ملعب أولد ترافورد.

جارناتشو يدخل دائرة اهتمام أتليتكو مدريد

وشهدت مباراة الديربي الأخيرة بين يونايتد ومانشستر سيتي، استبعاد جارناتشو من قائمة فريقه بفرمان من مدربه البرتغالي روبن أموريم.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن نادي أتلتيكو مدريد وضع عينه على اللاعب الدولي الأرجنتيني، تحسبا لضمه مستقبلا.

وسبق لجارناتشو اللعب بقميص أتلتيكو في فئات الناشئين، إذ أمضى 5 سنوات داخل النادي قبل انتقاله إلى الشياطين الحمر منذ 4 سنوات.

وحال قرر أموريم تهميش دور جارناتشو مع الفريق مثلما حدث هذا الأسبوع، فإنه من المتوقع أن يبحث اللاعب عن وجهة أخرى له، لضمان اللعب بانتظام.

يذكر أن صاحب الـ20 عاما توج، أمس الثلاثاء، بجائزة بوشكاش لأفضل هدف عام 2024، خلال حفل جوائز "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم