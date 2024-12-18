عقوبات بريطانية على 20 ناقلة نفط من أسطول الظل الروسي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - سي إن بي سي_ أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 20 سفينة ناقلة للنفط، مرجعة ذلك إلى “استخدامها في ممارسات غير مشروعة لتجنب العقوبات المفروضة على النفط الروسي” .

وتأتي تلك العقوبات في أحدث الإجراءات التي تشنها بريطانيا تجاه ما يسمى بـ “أسطول الظل” الروسي من السفن.

وقال كير ستامر، رئيس وزراء بريطانيا: “بينما تستمر عائدات بوتين (الرئيس الروسي) النفطية في تأجيج نيران حربه غير القانونية، تعاني العائلات في أوكرانيا من ليالٍ باردة ومظلمة، على الأغلب بدون تدفئة أو إضاءة أو كهرباء، في مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية التي لا هوادة فيها”، بحسب وكالة .

وأضاف ستامر: “من شأن هذه العقوبات أن تزيد الضغوط على اقتصاد الحرب المتعثر لدى بوتين”.

وتتضمن السفن التي فرضت بريطانيا عليها العقوبات “أوشن فاي” و”أندامان سكايز” و”ميانزيمو”، والتي شهد العام 2024 تحميل كل منها بأكثر من أربعة ملايين برميل من النفط الروسي، بحسب ما ذكرته الحكومة البريطانية.

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ومن بين تلك العقوبات تقييد أو منع حركة هذه السفن ودخولها إلى بعض الموانئ في بريطانيا.

ووافقت 12 دولة غربية من بينها بريطانيا، يوم الاثنين، على إجراءات تهدف “لتعطيل وردع” ما يطلق عليه “أسطول الظل الروسي”.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني تقديم دعم طارئ قيمته 35 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار) لأوكرانيا بهدف مساعدتها على إصلاح شبكة الطاقة في البلاد.