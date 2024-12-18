كامل الوزير: ندرس إنشاء مركز لتداول وتصنيع الحبوب لتلبية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:13 مساءً - أعرب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن تطلعه إلى التعاون المستقبلي مع بيلاروسيا على ضرورة دراسة إمكانية إنشاء مركز لتداول وتصنيع الحبوب (منطقة لوجستية لاستيراد وتصنيع وتسويق منتجات الحبوب)، لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق العربية والإفريقية عبر مصر.

جاء ذلك، خلال عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً مع ألكسندر أجورودنيكوف النائب الأول لوزير الصناعة بجمهورية بيلاروسيا، ووفود 5 شركات بيلاروسية متخصصة في تصنيع الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية و والصوامع.

وبحث الاجتماع سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعة وتوطين عدد من الصناعات الهامة بمصر وحضراللقاء السفير ايهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي ، وعدد من قيادات وزرات الصناعة والنقل والإنتاج الحربي والتجارة والاستثمار.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وبيلاروسيا،مؤكداً على التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال الصناعة خاصة مع تنفيذ مصر لخطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي.

وأشار إلى الحوافز المُقدمة من الدولة المصرية للمناطق الصناعية ووجود بيئة استثمار مصرية جاذبة، ومن جانبه أكد النائب الأول لوزير الصناعة بجمهورية بيلاروسيا على الاهتمام الكبير بزيادة حجم التعاون مع مصر في مجال الصناعة ،لافتا إلى أن الوفد المرافق له يضم رؤساء ومسئولي 5 رؤساء شركات البيلاروسية متخصصة في تصنيع الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية والصوامع وهذه الشركات لديها اهتمام كبير بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات.

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وناقش الوزير مع وفد الشركات البيلاروسي آليات تعزيز التعاون القائم بين عدد من تلك الشركات ووزارة الإنتاج الحربي في مجالات الشاحنات والجرارات الزراعية ومعدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وكلاركات، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تدعم هذا التعاون بما يساهم في انطلاق تعاون صناعي قائم على توطين عدد من الصناعات الهامة التي تلبي احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج.

ونوه إلى أن هذه المنتجات يجب ان تكون بجودة عالية وبسعر جيد حتى تستطيع المنافسة المحلية والخارجية مؤكدا على أهمية التسويق الجيد للمنتجات في هذا المجال لضمان تحقيق المردود الاقتصادي المطلوب.