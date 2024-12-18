انت الأن تتابع خبر جوانا كركي تحتفل بعيد زواجها الأول بأجواء رومانسية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إحتفلت الممثلة اللبنانية جوانا كركي، بمرور عام على زواجها من رجل الأعمال الأردني عمر الشطريط.

وشاركت جوانا متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعهما في أحد مطاعم في جدة في المملكة العربية السعودية.

وأرفقت جوانا الصورة بتعليق يحمل مشاعر الحب والارتباط، إذ كتبت: "ثنائي لمدى الحياة".

وتفاعل المتابعون مع منشور جوانا، وتمنوا للثنائي السعادة مدى الحياة.

وكانت جوانا قد دخلت القفص الذهبي، في حفل زفاف فخم أقيم في بيروت، خلال كانون الأول 2023، بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين.