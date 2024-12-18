نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورصة السعودية تسجّل أعلى خسائر في 14 جلسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية «تداول»، أمس، مسجلًا أعلى خسائر في 14 جلسة، وسط تراجع شبه جماعي للقطاعات.

وأغلق المؤشر العام للسوق متراجعًا بنسبة 1.22%، وهي أعلى خسائر منذ جلسة 27 نوفمبر 2024، ليفقد 148.01 نقطة، هبط بها إلى 11،948.72 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 4.8 مليار ريال، بكمية بلغت 245.5 مليون سهم، موزعة على 410.2 ألف صفقة.

وجاء إغلاق جميع القطاعات باللون الأحمر باستثناء قطاع الإعلام والترفيه الذي صعد بنسبة 0.29%.

وتصدر قطاع البنوك خسائر القطاعات الرئيسية بعد هبوطه 1.38%، وتراجع قطاع الطاقة بـ 1.25%، وبلغت خسائر قطاعي المواد الأساسية والاتصالات 1.24% و0.73% على التوالي.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 197 سهمًا، وتصدر القائمة سهم «المراعى» بنسبة هبوط سجلت 4.27% تلاه «جاهز» بـ4.23% و«بدجت السعودية» بنحو3.71%، بينما اقتصر اللون الأخضر على 32 سهمًا، جاء سهم «صفولا» في الصدارة بنسبة 9.89 % تلاه «التعمير» بـ 3.92%، ثم «بوان» بـ 3.84%.

يذكر أن سوق الأسهم السعودية أنهت تعاملات جلسة أمس الأول (الإثنين) على صعود 0.31%، بمكاسب 37.20 نقطة، لتصل إلى 12،096.73 نقطة، في ظل الأداء الإيجابي لـ 10 قطاعات بقيادة البنوك والطاقة.