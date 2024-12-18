انت الان تتابع خبر “وزارة الإسكان السعودية توضح”.. أسباب تأخير موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 1446 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تولى الحكومة السعودية اهتمام كبير ببرامج الدعم المختلفة للسادة المواطنين، ومنها دعم سكني حيث يوفر هذا البرنامج التي توفر حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجا عن طريق توفير مبلغ مالي شهرياً، لإعانتهم على توفير المكان المناسب للمسكن والمساعدة في توفير متطلبات الحياة في ظل الظروف الإقتصادية، ومع اقتراب موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر، وانتشار الأخبار التي تفيد بتأخير الموعد، نوضح لكم الحقيقة في السطور التالية.

موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر

حددت وزارة الإسكان السعودية موعد الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي هو الموعد المحدد لصرف الدعم السكني والمقدم للأسر الأكثر احتياجاً، ويتم تبكير الصرف او تأخيره في حال صادف اليوم الرسمي إجازة رسمية او مناسبة قوية، وبعد الإطلاع على التاريخ فقد تبين مصادفته ليوم السبت وهو الإجازة الأسبوعية السعودية لذلك قررت وزارة الإسكان تأخير موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس يوم واحد على أن يكون بدايته يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024، ولمدة ثلاثة أيام في الشهر، ويتم إضافة الدعم السكني في حسابات المستفيدين الساعة الثانية عشر صباح يوم الصرف.

الاستعلام عن أهلية صرف الدعم السكني لشهر أغسطس

فيما يلي طريقة التأكد من الاستحقاق لصرف الدعم السكني المقدم من وزارة الاسكان:

الدخول الي منصة دعم سكني.

تسجيل الدخول بكتابة الاسم وكلمة المرور.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

كتابة رقم الهوية الوطنية للمستفيد.

الضغط على استعلام لعرض نتيجة الأهلية.

كم مبلغ الدعم السكني الجديد

حددت الوزارة قيمة مبلغ الدعم السكني والذي يختلف بطبيعة الحال حسب قيمة ما يتقاضاه المواطن المستفيد، ويتم زيادة نسبة الدعم كلما قل راتب الموظف المستفيد، فإذا كان راتب الموظف أقل من 14 الف ريال فإنه يحصل على دعم سكني بنسبة 100%، ويبلغ قيمة المبلغ المستحق من 100 الف ريال حتى 150 الف ريال.