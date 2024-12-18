انت الان تتابع خبر “حرامي سرق لولو” ثبت تردد قناة وناسة TV الجديد 2024 فورًا واستمتع بأقوى الأناشيد والمغامرات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تبرز قناة وناسة TV كواحدة من القنوات الأكثر شهرة وانتشارًا، تقدم هذه القناة الفضائية مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد الجديدة، التي أصبحت مصدر إلهام ومتعة لملايين الأطفال في مختلف مناطق العالم العربي، أصبحت قناة وناسة محط اهتمام الأطفال وزادت شعبيتها بشكل كبير لما تقدمه من أغاني وأناشيد ممتعة بجانب مغامرات الطفلة لولو، ونستعرض التفاصيل حول تردد القناة وطريقة ضبطه خلال السطور القادمة.

تردد قناة وناسة كيدز

قناة وناسة توفر محتوى ترفيهي وتعليمي مخصص للأطفال، ولديها جمهور واسع في العالم العربي، يمكن للمشاهدين مشاهدة البرامج والأغاني المتنوعة طوال اليوم من خلال ضبط الترددات على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، إليكم التفاصيل الكاملة حول تردد قناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة على نايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة:HD

ضبط تردد قناة وناسة كيدز على جهازك

يود العديد من متابعي القناة تنزيل تردد قناة وناسة على أجهزتهم المنزلية بسهولة، خصوصًا أنها قناة مفتوحة وغير مشفرة ومتاحة للجميع بشكل مجاني، ولتسهيل هذه العملية، إليكم الخطوات لضبط تردد قناة وناسة:

الضغط على زر القائمة أو Menu الموجود في جهاز التحكم عن.

التوجه إلى قائمة الترددات.

اختر خيار إضافة تردد آخر أو إضافة تردد جديد.

أدخل معلومات القناة.

قم بتفعيل خاصية البحث التلقائي على جهازك.

ستظهر قناة وناسة كيدز في قائمة القنوات المتاحة بمجرد الانتهاء من عملية البحث.

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة تحتوي على العديد من الخصائص التي جعلتها محط اهتمام الأطفال وعائلاتهم في العالم العربي، ومن أهم هذه الخصائص: