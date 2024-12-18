انت الان تتابع خبر القلعة البيضاء .. استقبل تردد قناة الزمالك الجديد 2024 وتابع البرامج الرياضية والمباريات بدون تشويش والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يهتم عشاق كرة القدم و المشجعين لنادي الزمالك باستقبال تردد قناة الزمالك الجديد 2024، حيث تعد تلك القناة هى الأفضل والتي تشبع شغف الجماهير نحو معرفة أخبار الفريق من خلال مجموعة كبيرة وشهيرة من البرامج الرياضية التي يعشقها الكثيرون و ينتظرون مواعيد عرضها، والجدير بالذكر إلى أن إدارة القناة تقوم بتحديث التردد باستمرار وذلك لتقديم محتوى جديد يلقى رضا عشاق الفريق.

تردد قناة الزمالك عبر النايل سات

يمكن استقبال تردد قناة الزمالك يدويًا دون الحاجة إلى الاستعانة بمتخصص أو فني هندسي، حيث أن قناة الزمالك هي القلعة البيضاء الصغيرة لمحبى فريق الزمالك والناقل الحصري لكافة أخبار الرياضة وبالتحديد لاخبار نادي الزمالك لاسيما أن القناة تتولى عرض المبارايات النهائية للكأس الإفريقي الكونفدرالي لهذا العام 2024 مما جعل هناك بحث عن التردد الخاص بها وهو كالتالي:

التردد: 12092 – 11449.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

مستوى الجودة: SD .

خطوات ضبط تردد قناة الزمالك يدويًا

يمكن لعشاق الفريق استقبال تردد القناة يدويًا، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

استخدام جهاز التحكم الخاص بالريسيفر والدخول إلى القائمة الرئيسية.

اتجه بعد قائمة الإعدادات Installation.

اضغط على أمر التركيب اليدوي أو ما يسمى Menual Installation.

اضغط على أمر التركيب اليدوي أو ما يسمى Menual Installation. حدد القمر الصناعي المراد استقبال القناة عليه.

أدخل معلومات القناة المراد استقبالها وانقر على أيقونة بحث.

انتظر بعض الوقت حتي تظهر القناة أمامك اختر أمر حفظ.

تظهر القناة بعد ذلك ضمن قائمة قنواتك الرسمية.

برامج قناة الزمالك

تقدم قناة الزمالك مجموعة كبيرة من البرامج الرياضية الشهيرة، ويقدمها أشهر الرياضيين والمعلقين، ونذكر منها: