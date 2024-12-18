انت الأن تتابع خبر الطقس في المملكة اليوم.. موجة شديدة البرودة مع تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية وتحذيرات من انخفاض درجات الحرارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء تحذيرات عاجلة من موجة من التغيرات الجوية التي قد تؤثر على مناطق عديدة من المملكة العربية السعودية حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد وهبات قوية قد تؤدي إلى جريان السيول، والآن إليكم جميع التفاصيل الخاصة ب الطقس في المملكة اليوم كما أننا سوف نوفر لكم درجات الحرارة الخاصة بكل منطقة في السعودية.

الطقس في المملكة اليوم

مع هطول الأمطار بدرجات متفاوتة وتسببها في جريان المزيد من السيول في الأودية والشعاب، قد تشهد المملكة تقلبات مناخية كبيرة وعدم استقرار جوي في بعض المناطق.

كما حذرت الهيئة من هبات قوية قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وهطول زخات من البرد. وفي أجزاء من المنطقة الشرقية، تشهد مناطق أخرى ظروفاً مماثلة، مما يستدعي اليقظة بسبب انخفاض الرؤية.

وفي المناطق الجنوبية، تغطي طبقات من الضباب الكثيف المرتفعات الشديدة، مما يقلل من الرؤية ويؤثر على حركة المرور، وستكون الملاحة صعبة في المنطقة الشمالية بسبب الأمواج الكبيرة والرياح القوية.

وخاصة عند ظهور السحب الرعدية، وقد تشهد المناطق الوسطى والجنوبية رياحاً وأمواجاً غير منتظمة قد تتجاوز مترين. ويكون البحر مناسبا للملاحة حيث يكون هادئا تماما مع رياح ضعيفة وأمواج قليلة.

الطقس غداً في الطائف

انخفضت درجات الحرارة بشكل حاد في معظم مناطق المملكة بما في ذلك الطائف وسجلت منطقة حائل أدنى درجة حرارة مسجلة حيث انخفضت إلى ما دون الصفر المئوي، مما تسبب في تشكل الصقيع في عدة أماكن ومع احتمال هطول الأمطار في مختلف أنحاء المملكة حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس غير المتوقع خلال الأيام المقبلة، كما أكدوا على ضرورة متابعة أحدث المعلومات التي يقدمها المركز الوطني للأرصاد.

درجات الحرارة غداً بالمملكة

إليكم الآن جميع درجات الحرارة غداً بالمملكة: