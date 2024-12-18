انت الان تتابع خبر لجماهير القلعة الحمراء.. استقبل تردد قناة الأهلى الجديد 2024 عبر النايل سات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أعلنت إدارة قناة الأهلى تردد قناة الأهلى الجديد 2024، وذلك بعد أن تم تغييره في الفترة الأخيرة للحرص على تقديم محتوى جيد، وتعتبر القناة هي الاختيار الأول لمشجعي النادي الأهلي وعشاق الرياضة المصرية الأصيلة، حيث أن النادي الأهلى واحد من أعرق وأعظم الأندية المصرية الذي قد تم تأسيسه منذ عقود طويلة، واستطاع على مدار سنوات أن يحقق إنجازات عظيمة في مجال الكرة المصرية.

تردد قناة الأهلى الجديد 2024 عبر النايل سات

يمكن لعشاق الساحرة المستديرة ظبط تردد القناة ببساطة، وذلك بعد أن تم إعلان التردد الجديد، وهو:

التردد:11747.

معامل الاستقطاب:رأسي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

مستوى الجودة: Full hd.

نبذة عن قناة الأهلى

تعتبر قناة الأهلي واحدة من أشهر القنوات الرياضية التي تعمل على عرض أخبار القلعة الحمراء، وهو النادي الأهلي وتخضع لإشراف مالكها وهو:

شركة المتحدة للخدمات الاعلامية الشهيرة وهي التي تولت ملكيتها والإشراف عليها بالتعاون مع الكابتن ايهاب الخطيب.

تم إنشاء النادي الأهلي في عام 1907 م وتم العرض الأول للقناة عبر الأقمار الصناعية في عام 2010 وبالتحديد في تاريخ الثاني عشر من مارس.

المقر الرسمي للنادي يوجد في مدينة الجيزة.

استطاع النادي منذ أن تم إنشائه إلى الآن حصد العديد من البطولات على المستويين المحلي والعالمي.

أشهر برامج قناة الأهلى

تعرض قناة الأهلى مجموعة من البرامج الرياضية الإخبارية والتحليلية التي تعرض أخبار الفريق لحظة بلحظة وتقدم للجماهير الاخبار الدقيقة للفريق، وذلك من خلال عرض مجموعة من البرامج أشهرها ما يلي: