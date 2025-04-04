تساؤلات مهمة حول مستقبل يحيى عطية الله مع الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 03:36 مساءً - يُعد المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي أحد اللاعبين الذين أُثير حولهم جدل شديد خلال الأيام الماضية بشأن مستقبلهم مع المارد الأحمر، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية من خلال خمسة تساؤلات واستفسارات فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية الحمراء.

س:متى تنتهي إعارة يحيى عطية الله للأهلي؟

ج: الإعارة مدتها موسم، بدأت من بداية الموسم الجارى حتى نهايته من نادي سوتشي الروسي.

س: ما هي قيمة الإعارة والمبلغ المطلوب من الأهلي لشراء اللاعب نهائياً؟

ج: انتقل عطية الله لـ النادي الأهلي الصيف الماضي من سوتشي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.

س: هل تلقى اللاعب المغربي عروضاً خارجية مؤخراً؟

ج: نعم.. تلقى عدة عروض من أندية عربية وأوربية للانتقال لأحداها حال عدم إبداء الأهلي رغبته فى ضم اللاعب نهائياً، وتحدث وكيل أعمال يحيى عطية الله معه بشأن عروض عربية أبرزها من الوداد المغربي وأخرى من أوروبا والخليج ترغب في ضمه حال رفض الأهلي شرائه نهائياً من سوتشي الروسي.

س: هل هناك فرص لرحيل يحيى من الأهلي نهاية الموسم الجاري؟

ج: هذا وارد.. فاللاعب المغربي يواجه شبح الرحيل من النادي بنهاية الموسم الجاري وعدم تفعيل عقد الشراء النهائي بسبب مُعاناة الظهير المغربي من إصابة قوية فى الوجه مؤخراً بجانب_وهذا هو الأهم_ عدم القناعة التامة بقدرات اللاعب الفنية حتى الآن.

ولم يحسم الأهلي الموقف النهائي للاعب المغربي من البقاء مع الفريق بعد انتهاء الإعارة أو الرحيل، بسبب إصابته الأخيرة القوية فى الوجه، والتي أبعدته عن مباريات وتدريبات المارد الأحمر فترة طويلة قبل العودة مؤخراً لمباريات الفريق.

س: متى يُحدد الأهلي موقفه من بقاء يحيى عطية الله؟

ج: من المقرر أن تُحدد مشاركات يحيى عطية الله المقبلة مع الفريق بعد التعافي من الإصابة موقفه النهائي مع القلعة الحمراء، فإذا ظهر بشكل قوي وترك "بصمة" فى المباريات القادمة ستتغيّر الصورة عنه ويتم تفعيل عقد شرائه من نادي سوتشي الروسي، أما إذا استمر على هذا الوضع، حيث الأداء المتذبذب، سيتخذ الأهلي قراراً بعدم تفعيل عقد الشراء.

ويرغب الأهلي في الوقوف على حالة اللاعب من جميع الإتجاهات سواء الفنية أو البدنية أو الصحية لتحديد مستقبله مع القلعة الحمراء مع أقتراب الموسم الجاري من نهايتها الذي سينتهي معه أستعارة اللاعب.