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أحمد جودة - القاهرة - فوز الهلال والمجد وبني عبيد وتعادل تلا والمالية بالقسم الثاني

تعادل فريق مالية كفر الزيات متصدر المجموعة الخامسة بالقسم الثاني بقيادة عبد الناصر محمد مع فريق دكرنس بقيادة سامح العربي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية عشر وذلك في افتتاح الدور الثاني.

تقدم المالية بهدف في الشوط الأول سجله عبد الله الرويني في الدقيقة 36.

وتعادل دكرنس في الشوط الثاني من ركلة جزاء.



- فوز فريق بني عبيد بقيادة عادل صديق على فريق الصيد بالمحلة بقيادة عبد الرحمن فهمي بهدفين مقابل هدف.

حيث تقدم بني عبيد بهدف جمال ايتو وتعادل الصيد وتمكن محمد جمال من تعزيز النتيجة بهدف ثاني لبني عبيد.

تعادل فريق مركز شباب تلا بقيادة فؤاد سلامه مع فريق اتحاد نبروه بقيادة محمد عبد الله بهدفين لكل منهما.

حيث تقدم تلا بهدف من ركلة جزاء عن طريق سيد حمدي بالدقيقة 22.

وتعادل أحمد خالد لنبروه في الدقيقة 28 من الشوط الأول.

وتمكن محمد عيد من تسجيل الهدف الثاني لفريق نبروه بالدقيقة 90.

واستطاع محمود قرني تسجيل الهدف الثاني لتلا من ركلة جزاء في الوقت الضائع.

وتعادل فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق مع فريق بلقاس سيتي بقيادة جاد توفيق سلبيًا.

وتعادل فريق بايونيرز بقيادة أحمد عبد الظاهر مع فريق بيلا بقيادة ابراهيم الشهيدي سلبيًا.

وفاز فريق مركز شباب القزازين بقيادة محمد ياسين على فريق دمياط بقيادة ميدو الدبيسي بثلاثية نظيفة سجلها محمد حمص ومحمد صلاح في الشوط الأول ومحمد حمص في الشوط الثاني.

المجموعة السادسة



- فوز فريق الاوليمبي بقيادة أحمد سمير على

فريق أصحاب الجياد بقيادة محمد صديق بهدف دون رد سجله أحمد عصام في الدقيقة 38 من الشوط الأول.



- فاز فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين، على فريق مركز شباب كوم حمادة بقيادة حمادة الغنام بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد جمال وأشرف السيد في الشوط الأول.

وفاز فريق طلائع الاسطول بقيادة علاء المني على فريق الجزيرة المطروحي بقيادة باسم الرجال بثلاثية نظيفة.



وفاز فريق الهلال الضبعة بقيادة على عاشور على فريق الحمام بقيادة محمد كابوريا بهدف دون رد سجله على خالد في الشوط الأول.

وفاز فريق المجد السكندري بقيادة أمير قيصر على فريق الزهور بمطروح بقيادة رمضان عرفة بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- مالية كفر الزيات 22 نقطة

2- كفر الشيخ 20 نقطة

3- اتحاد نبروه 18 نقطة

4- صيد المحلة 18نقطة

5- القزازين 17 نقطة

6- ميجا سبورت 17 نقطة

7- تلا 16نقطة

8- بيلا 14 نقطة

9- بايونيرز 14نقطة

10- دكرنس 13 نقطة

11- بنى عبيد 12نقطة

12- دمياط 3 نقاط

المجموعة السادسة

1- الأوليمبي 21 نقطة

2- دلفي 20 نقطة

3- الهلال الضبعة 18 نقطة

4- المجد السكندري 17 نقطة

5- طلائع الاسطول 15 نقطة

6- دمنهور 14 نقطة

7- الحمام14 نقطة

8- كوم حمادة 13 نقطة

9- اصحاب الجياد13 نقطة

10- الزهور بمطروح 6 نقاط

11- الجزيرة المطروحي 5نقاط