نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 5.925 مليون برميل يوميا في أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، إن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت بنحو 147 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 5.925 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2024.

وأضافت في بياناتها الصادرة اليوم الأربعاء أن الطلب السعودي على المنتجات النفطية انخفض بواقع 134 ألف برميل يوميا إلى 2.49 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي.

وأظهرت بيانات "جودي" انخفاض إنتاج الخام السعودي 3 آلاف برميل يوميا على أساس شهري إلى 8.972 مليون برميل في أكتوبر، وفق "رويترز".

وأشارت البيانات إلى تراجع استهلاك المصافي السعودية من الخام بواقع 19 ألف برميل يوميا إلى 2.737 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

كما انخفض الحرق المباشر للخام في السعودية بواقع 156 ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى 362 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات الخام السعودية 2.619 مليون برميل يوميا إلى 141.231 مليون برميل في أكتوبر.