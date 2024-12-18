نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريابكوف: الإجراءات الأمريكية في مجال الأمن قد تؤدي إلى كارثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن إجراءات الولايات المتحدة في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، إن لم تكن كارثية.

وقال ريابكوف: "من أجل الحفاظ على الهيمنة العالمية، فإن واشنطن مستعدة لإثارة المزيد من المخاطر الاستراتيجية، واللعب على حافة ارتكاب خطأ وما هو أبعد من حافة الخطأ، وزيادة الضغط بشكل متهور على تلك الدول التي وصفها الأمريكيون بأنها معارضة وخصوم، وبما أننا نتحدث في المقام الأول عن دول ذات إمكانات نووية عسكرية، مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية، فإن الألعاب الجيوسياسية التي بدأتها واشنطن يمكن أن تؤدي إلى عواقب خطيرة للغاية، وحتى كارثية".

وأشار إلى أن الأمريكيين وحلفاءهم "بدأوا منذ فترة طويلة في الدوس على مبدأ الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة والمصالح الأمنية الأساسية للدول الأخرى".

وأضاف: "هذا هو بالضبط، كما ذكر الممثلون الروس مرارا في الخطابات الرسمية الأسباب الجذرية التي يتعين علينا التعامل معها الآن