الإمانة العامة للجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للغة العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ( قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة الثقافة وحوار الحضارات) يوم 18 ديسمبر 2024 بمقر الأمانة العامة، الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي تم إعلانه بموجب القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 لعام 1973، والذي بمقتضاه يتم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، وأقر بمقتضاه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

وتؤكد الأمانة العامة على اهتمامها باللغة العربية وتمكينها على كافة الأصعدة، كونها العامل المستقل للامة العربية للحفاظ على الهوية العربية وحفظ تراثنا العربي العريق. ويشارك في الاحتفالية الدول العربية الأعضاء وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية والبرلمان العربي رؤساء عدد كبير من المنظمات العربية والإقليمية ورؤساء الاتحادات العربية ورئيس اتحاد المجامع اللغوية ورؤساء منظمات المجتمع المدني وأكاديميين وخبراء متخصصين في مجال اللغة العربية.

صرحت معالي السفيرة / هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، ان جدول الاعمال يتضمن بند خاص بعرض مشروع الاستراتيجية العربية للنهوض باللغة العربية تحت شعار" التمكين للغة العربية رمز هويتننا وأداة تنميتها" والخطة التنفيذية للاستراتيجية الملحقة بها وأشارت الى القرار الصادر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في سبتمبر 2024 الخاص بتكليف الأمانة العامة بتحديث الاستراتيجية والخطة التنفيذية الملحقة بها بالتعاون مع جهات عديدة وذلك مواكبة للتغييرات العالمية والتحديات المستمرة التي تواجه اللغة والهوية العربية، كما يتضمن برنامج العمل محور حول الذكاء الاصطناعي واللغة العربية، ومحور حول الشعر العربي الأصيل، كما صرحت معاليها بان احتفال هذا العام مميز حيث تم ربط الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بجامعة الدول العربية تقديرا لدورها ومكانتها في قيادة الجهود العربية والدولية في هذا المجال وذلك بناءا على الطلب المقدم من المجلس الدولي للغة العربية .