هجوم على سوق عيد الميلاد في ألمانيا
قتل ما لا يقل عن 11 شخصًا وأصيب نحو 80 آخرون بجروح في حادث دهس سيارة في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ الألمانية، على بعد حوالي 150 كيلومترا غرب برلين.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الشرطة اعتقلت السائق، في حين أظهرت مقاطع فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي سوق عيد الميلاد، الواقع بالقرب من مبنى البلدية، وهو يعج بسيارات الإسعاف والمسعفين.
من جانبه أعلن حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية أن رجلا سعوديا أوقف بعد “الهجوم”.
وقال راينر هاسيلوف للصحافيين في مكان الواقعة “لقد أوقفنا المنفذ، وهو رجل من السعودية… طبيب يقيم في ألمانيا منذ عام 2006″، وأضاف “من خلال ما نعرفه حتى الآن، كان مهاجما منفردا، لذا لا نعتقد أن هناك أي خطر آخر على المدينة”.
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