نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل ديلي ألي عن إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر لاعب توتنهام السابق، ديلي ألي، عن أمله في أن يحمل العام الجديد شيئًا مميزًا وفرصًا عديدة بالنسبة له، وذلك بعدما قرر الرحيل عن فريقه الحالي إيفرتون.

رحيل ديلي ألي عن إيفرتون

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.ايه.ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا والذي كان من المفترض أن ينتهي عقده في الصيف المقبل، لم يلعب أي مباراة منذ مشاركته مع بشكتاش التركي الذي كان معارًا إليه، ويعود ذلك إلى مارس (آذار) 2023، حيث عانى من العديد من الإصابات منذ ذلك الوقت.

وكتب إلي عبر منصة "إنستغرام" وهو الذي شوهد وهو يتابع مباراة لفريق كومو، حيث عرض عليه الإسباني سيسك فابريغاس مدرب الفريق فرصة للتدرب: "كما قيل على نطاق واسع هذا الأسبوع، أتمنى أن يكون عام 2025 بمثابة مسار جديد مع فرص مميزة".

وأضاف: "قبل أن يحدث كل ذلك، من المهم بالنسبة لي أن أوضح مدى امتناني لكل الجماهير والطاقم الفني واللاعبين في إيفرتون على الدعم الذي قدموه لي".

وتابع لاعب توتنهام السابق: "لقد كانت رحلة صعبة بالنسبة لي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على جاهزيتي، لكنني لا يمكنني أن أشكر طاقم فريق إيفرتون بشكل كافٍ على العمل الجاد الذي قاموا به في ذلك الصدد".

وأوضح: "للأسف لم تسر الأمور معي بشكل جيد أو كما تمنينا جميعًا، وأعتقد أنه الوقت المناسب لأطوي تلك الصفحة إلى أخرى جديدة".

وقال: "أتمنى للجميع في هذا النادي حظًا موفقًا وأتمنى أن نرى بعضنا البعض قريبًا".