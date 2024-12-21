نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيهاب توفيق يتصدر تريند جوجل لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنان إيهاب توفيق تريند محركات البحث خلال الساعات الماضية وخاصة تريند جوجل، وذلك بعد حلقته أمس مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج معكم.

إيهاب توفيق

تصريحات إيهاب توفيق:

وتحدث إيهاب خلال اللقاء عن العديد من الأشياء والكواليس الخاصة بـ بدايته الفنية وحياته الشخصية، وأشار أنه أراد من البداية أن يكون معيدة بكلية التربية الموسيقية، وأنه التحق بهذه الكلية جامعة حلوان لغرض اكاديمي بحت وليس الغناء كمهنة،إلى أن تفوقه في الكلية كان لافتًا، حيث برع في الغناء الشرقي والغربي والعزف على العود والصولفيج، ووصفه زملاؤه بـ«موس» لشدة اجتهاده.

بداية دخول إيهاب توفيق عالم الفن:

وكشف إيهاب توفيق أن دخوله عالم الغناء جاء لاحقًا وبالصدفة، عندما طُلب منه خلال حفل نهاية السنة الدراسية أداء أغنية "يا ناس أنا مت في حبي" لفنان الشعب سيد درويش. وأوضح أن الحفل كان مناسبة لإبراز مواهب الطلاب المتميزين في العزف والغناء، مما ساهم في انطلاق مسيرته كمطرب.

إيهاب توفيق

وأضاف توفيق أن مشواره الفني لم يكن مدفوعًا بالسعي وراء الشهرة، بل انطلق من شغفه بالموسيقى وحرصه على الالتزام الأكاديمي، وهو ما شكّل أساس تميزه في مسيرته لاحقًا.

احدث حفلات الفنان إيهاب توفيق:

ويذكر أن أحيا النجم إيهاب توفيق مؤخرًا حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح البالون وسط أجواء مميزة وبحضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد"، قدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، من بينها "سحراني ليل ونهار"، "أكتر من كدة"، "قلبي مش مرتاحله"، "ملهمش في الطيب"، و"مراسيل"، واستمرت الأجواء الحماسية مع رقص وتصفيق الجمهور على أنغام هذه الأغاني التي تعكس مسيرة فنية مليئة بالنجاح والتألق.