نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم خالد النبوي في الدورة الرابعة عشر من مهرجان الأقصر للسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تكريم النجم خالد النبوي وذلك على مشواره الفني المميز ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان.

وفي سياق آخر تحدث الفنان خالد النبوي عن الصفات التي يجب توافرها في الممثل ويحذره من صدمة الشهرة، وذلك خلال ندوته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، بقيادة الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.

خالد النبوي

كلمة خالد النبوي:

وقال خالد النبوي: " الممثل جزء من حدوته لأننا نحكي قصص حدثت في الواقع وتمس الناس لكي يتعرفوا عليها وتمس خيالهم لذلك انا اعتبر نفسي كفنان جزء من حدوثه وذلك لأن التمثيل باختصار "فن التعاون مع الآخرين".

وأضاف خالد النبوي: " في الدراما نجسد الواقع ليمس احساس وخيال الجمهور، وجميع فريق العمل الفني مهمين بداية من مسؤول الاضاءة والديكور إلى المخرج والممثل، لذلك فن التمثيل في رأيي هو " فن التعاون " لإنه نحكي الحدوته".

ووجه خالد النبوي نصيحة للفنانين الشباب بعدما الانسياق وراء غرور الشهر، مستعينين في حديثه بذكر إحدى مشاهد تصوير مسلسل "بوابة الحلواني"، موضحا إنه بداية شهرته الفنية عندما جسد خلاله شخصية" حمزة الحلواني"، مشيرا ان الناس ظلت متذكرة الدور فترة معينة ولكنه مع مرور الوقت لم يعد موجودا في ذاكرة الجمهور لذلك كان من المهم حفاظه علي الاستمرارية وعمل العديد من الاعمال الفنية.

آخر أعمال خالد النبوي:

ويذكر أن آخر أعمال خالد النبوي هو فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يأتي فيلم “أهل الكهف” ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.