الدوري الإنكليزي (17): مانشستر سيتي في ضيافة أستون فيلا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يأمل فريق مانشستر سيتي أن يجد الحلّ لتعثره المتكرر عندما ينزل اليوم، السبت، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، في ضيافة أستون فيلا، في افتتاح مباريات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، ولحساب الجولة ذاتها، يلتقي وست هام يونايتد وبرايتون الساعة 18:00، وبنفس التوقيت يلعب إبسويتش تاون مع نيوكاسل يونايتد، وبرينتفورد مع نوتينعهام فورست، فيما يلعب كريستال بالاس مع آرسنال الساعة 20:30.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بـ 36 نقطة، يليه تشيلسي بـ 34 نقطة، آرسنال بـ 30 نقطة، نوتينغهام فورست بـ 28 نقطة، ومانشستر سيتي بـ 27 نقطة.