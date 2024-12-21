خيسوس كاساس: جاهزون لـ خليجي 26

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - قال الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، إن فريقه جاهز لكأس الخليج، والتي تنطلق اليوم في الكويت.

ويفتتح العراق، حامل اللقب، مبارياته في هذه البطولة، غداً الأحد، بلقاء منتخب اليمن، لحساب المجموعة الثانية والتي تضم إلى جانبهما منتخبي السعودية والبحرين.

وقال كاساس: الإعداد كان جيداً، كانت لدينا بعض المشكلات في ما يتعلّق بالإصابات وتعذّر انضمام بعض اللاعبين للبطولة، ولكن بشكل عام نحن جاهزون للبطولة.

وأضاف: كل المدربين المتواجدين في البطولة يريدون الفوز باللقب، ويكذب مَن يقول إنه لا يريد الفوز باللقب..ز تصفيات كأس العالم مهمة جداً، ولكن هذه البطولة مهمة لتطبيق بعض التجارب مع لاعبين جدد.

وأوضح: صعب جداً التوقّع بالمجموعة، في السنوات الماضية قطر والسعودية تميّزتا عن البقية، مؤخراً ظهر العراق والبحرين والإمارات وأصبحنا قريبين منهم، لذلك يصعب التوقّع… أعجبني منتخب اليمن، أي فريق يستطيع الفوز بالبطولات المجمّعة الوجيزة، مؤكداً أنه يريد (إسعاد الشعب العراقي وأن نجعله فخوراً بمنتخب بلاده).