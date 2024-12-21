بيض بالزعفران: وصفة فطور فاخرة بنكهة لا تُنسى

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر البيض من الأطعمة الأساسية على مائدة الفطور في جميع أنحاء العالم، وذلك لسهولة تحضيره وقيمته الغذائية العالية. ولكن، هل جربت إضافة لمسة فاخرة إليه؟ الزعفران، هذا التابل الذهبي الثمين، يُضفي على البيض نكهة مميزة ولونًا جذابًا يجعله طبقًا ملكيًا. في هذا المقال، سنُقدم لك طريقة عمل بيض مقلي بالزعفران بسهولة وسرعة،

مكونات البيض المقلي بالزعفران:

2 بيضة كبيرة

رشة من خيوط الزعفران

ملعقة كبيرة من الماء الساخن

ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

(اختياري) رشة من البقدونس المفروم للتزيين

طريقة التحضير:

تحضير الزعفران: ضع خيوط الزعفران في ملعقة الماء الساخن واتركها لمدة 5-10 دقائق حتى يتغير لون الماء ويُطلق الزعفران نكهته ولونه. هذه الخطوة ضرورية لاستخلاص نكهة ولون الزعفران بشكل مثالي.

خفق البيض: في وعاء، اخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود جيدًا.

إضافة الزعفران: أضف ماء الزعفران إلى البيض المخفوق واخلطهم جيدًا حتى يتوزع اللون بالتساوي.

الطهي: ضع الزبدة أو الزيت في مقلاة على نار متوسطة. عندما تذوب الزبدة أو يسخن الزيت، اسكب خليط البيض في المقلاة.

التقليب: اترك البيض لبضع ثوانٍ ثم ابدأ بتقليبه برفق باستخدام ملعقة خشبية أو سيليكون حتى ينضج بالشكل الذي تُفضله. يُمكنك طهيه ليُصبح طريًا أو أكثر تماسكًا حسب رغبتك.

التقديم: انقل البيض إلى طبق التقديم وزينه برشة من البقدونس المفروم (اختياري). يُقدم البيض بالزعفران ساخنًا مع الخبز المحمص أو أي طب

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