كأس الخليج (26): الإمارات تلاقي قطر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - تنطلق اليوم، السبت، منافسات بطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين بكرة القدم، في دولة الكويت،وتستمر حتى الثالث من كانون الثاني القادم.

اليوم، تجري مباراتا الجولة الأولى في المجموعة الأولى، فتلعب الكويت مع عمان الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة على استاد جابر الاحمد الدولي، وتليها الساعة 22:00 مواجهة الإمارات وقطر على استاد جابر المبارك.