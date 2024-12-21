وزيرة الداخلية الألمانية تتعهد بكشف ملابسات حادث ”ماجديبورج”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - تعهدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، اليوم السبت، بالعمل على كشف ملابسات حادثة الدهس التي وقعت بإحدى أسواق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج شمال شرقي ألمانيا.

ودعت "فيزر"، المواطنين إلى توخي الحذر في أسواق عيد الميلاد، على الرغم من أن السلطات لم تتلق أي تهديدات محددة.

وأضافت أن المنفذ يبلغ من العمر (50 عامًا)، وهو محتجز حاليًا من قبل الشرطة، موضحة أن المشتبه به استأجر السيارة التي استخدمها لدهس زوار سوق عيد الميلاد في ماجديبورج.

وأشارت إلى أن الشرطة عثرت أيضًا على حقيبة في مقعد السيارة، ويقوم رجال الشرطة حاليًا بالتحقق عن احتوائها على متفجرات، والعمل على كشف ملابسات الهجوم.

كما حذّر جهاز الأمن الداخلي الألماني من أنه يعتبر أسواق عيد الميلاد "هدفًا مناسبًا أيديولوجيا للأشخاص ذوي الدوافع الإرهابية".

أفادت وسائل إعلام ألمانية، مساء أمس الجمعة، بمقتل 11 شخصًا وإصابة 80 آخرين، في حادثة الدهس التي وقعت بإحدى أسواق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج شمال شرقي ألمانيا.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية، عن سُلطات ولاية ساكسونيا، أنَّ سيارة دهست حشدًا من الناس في سوق عيد الميلاد في مدينة ماجديبورج، وجرى اعتقال سائق السيارة.

ووصف المتحدث باسم مدينة ماجديبورج، الصور الأولية للحادث بأنها "مروعة"، مُشيرًا إلى أنّه من المبكر إعطاء أرقام دقيقة عن عدد الضحايا.

وعلق المستشار الألماني أولاف شولتس، على الحادث، قائًلا إنَّ "حادثة سوق عيد الميلاد (مذبحة) وتثير أسوأ المخاوف".