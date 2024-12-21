المجلس القومي للمرأة يطلق المرحلة الرابعة من ”منهجية حوار الأجيال”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - يطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات المرحلة الرابعة من "منهجية حوار الأجيال" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .

حيث أكدت الأستاذة ياسمين زكريا مدير عام الادارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس، على أن المرحلة الرابعة تبدأ فعالياتها بعقد اجتماعات عامة بمحافظتى الجيزة و الشرقية خلال يومى 22و23 ديسمبر الجارى، تتضمن عرض نتائج جلسات التشاور السابقة ، وماذا تعلم كل جيل من الجيل الآخر، وعرض التعهدات الخاصة بوقف الممارسات الضارة وتعزيز العادات الإيجابية، وعرض الخطوات القادمة في حوار الأجيال من خلال المجموعة المختارة والتى قامت بتنفيذ كافة الخطوات الخاصة بالمنهجية.

وتلي مرحلة الاجتماعات عقد مجموعة من الزيارات المنزلية علي التوازي تقوم بها المجموعة المدربة علي المنهجية ، وأخيرً مرحلة إطلاق حملة "طرق الأبواب" بمنهجية حوار الأجيال خلال الفترة من ٢٤ حتي ٢٦ ديسمبر بمحافظتي الجيزة والشرقية.

ومن الجدير بالذكر أن "منهجية حوار الأجيال" تضمنت عدة مراحل بدأت بتطبيق المنهجية التي هدفت إلي تكوين الرأي العام في المجتمعات المختارة وتقريب وجهات النظر بين الأجيال المختلفة ، تلتها مرحلة جلسات التشاور حيث تم اختيار ٢٠٠ من المتطوعين بناء علي معايير محددة لمعرفة أبرز المشكلات المتعلقة بالمرأة بمناطقهم ، وفي المرحلة الثالثة تم تصفية المتطوعين من السيدات و الرجال لنقل رسائل المنهجية خلال يوم من كل اسبوع في تجمعات لاهالى قراهم، ثم جاءت المرحلة الرابعة التي سيتم إطلاقها خلال الأيام القادمة.