سويلم يتفقد أعمال تطوير الرى بمنطقة إستصلاح غرب سمالوط بالمنيا والمنفذة ضمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - الدكتور سويلم : أعمال تطوير الرى تهدف لحسم تحديات الري بقرى شباب الخريجين وصغار المنتفعين بزمام تفتيش ري غرب سمالوط

- أعمال تطوير الري والاعتماد على الطاقة الشمسية أحد أهم أدوات تحقيق الاستدامة الزراعية في مصر وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية ودعم المزارعين

- تأهيل المساقي الخصوصية بإنشاء مآخذ أفمام وتحويل المسقى لمواسير تغذي أحواض تخزين ، واستخدام الطاقة الشمسية ، وإنشاء روابط لمستخدمي المياه

- عمل المناوبات اللازمة على الترع الرئيسية لتغذية الزمامات المنزرعة ، وقيام أجهزة الوزارة بتوعية المزارعين بأهمية التحول للري الحديث واستخدام الخزانات الأرضية

فى إطار زيارة سيادته اليوم السبت الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ لمحافظة المنيا .. تفقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أعمال تطوير الرى بمنطقة إستصلاح غرب سمالوط بالمنيا والمنفذة ضمن أنشطة مشروع "الاستثمارات الزراعية المستدامة" SAIL ، يرافقه كل من السيد الأستاذ/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد اللواء/ هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والسيد اللواء/ عماد كدوانى محافظ المنيا .

وصرح الدكتور سويلم أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية و الري، و وزارة الزِّراعة و استصلاح الأراضي، و مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، لحسم تحديات الري بقرى شباب الخريجين وصغار المنتفعين بزمام تفتيش ري غرب سمالوط ، من خلال تخطيط الزمامات الزراعية في نطاق عمل المشروع وتأهيلها من خلال تنفيذ البنية التحتية اللازمة تمهيداً لتحويل تلك الزمامات لإستخدامات نظم الرى الحديث .

وأكد سيادته أن تطوير الري والاعتماد على الطاقة الشمسية يعد أحد أهم أدوات تحقيق الاستدامة الزراعية في مصر ، وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية ودعم المزارعين بنظم حديثة تحقق لهم أعلى إنتاجية ، موضحا أن أعمال التطوير تتضمن تأهيل المساقي الخصوصية من خلال إنشاء مآخذ لأفمام المساقي ، وتحويل المسقى إلى مواسير تغذي أحواض تخزين يتم استخدامها خلال أدوار البطالة ، مع استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه ، وقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل زمام محطَّة رقم (١٤) ، وجارى تنفيذ أعمال تأهيل زمام محطَّة رقم (١٣) وفروع رقم ( ٤ ، ٥ ، ٦ ) طرفا ، كما تم إنشاء روابط لمستخدمي المياه على كل مسقى على حدى .

وأضاف سيادته أن الإدارة العامة لري غرب المنيا تقوم بعمل المناوبات اللازمة على الترع الرئيسية لتغذية الزمامات المنزرعة ، مع القيام بتوعية المزارعين بأهمية التحول للري الحديث واستخدام الخزانات الأرضية ، موجهاً لأجهزة الرى بالمحافظة بإستمرار هذه المجهودات لضمان استيفاء الإحتياجات المائية لكافة الزمامات الزراعية .

جدير بالذكر أن منطقة إستصلاح غرب سمالوط بمحافظة المنيا تمتد بزمام حوالى ٣٣ ألف فدان وهى تروى من بحر يوسف من خلال مجموعة محطات رفع رئيسية تنتهي بمحطة رقم ٣ المغذية لفرع ٥ طرفا .