ورش متنوعة وعروض لذوي الهمم في ثاني أيام مهرجان القناطر للفنون

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - شهد قصر ثقافة القناطر الخيرية، مساء اليوم، فعاليات اليوم الثاني من مهرجان القناطر الخيرية الأول للفنون، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

بدأت الفعاليات بورش فنية متنوعة للأطفال، حيث نظم قسم الفنون التشكيلية ورشة طباعة بسيطة تحت إشراف الفنانة شيرين شحات، وورشة فن آركت قدمها الفنان حامد شاكر، إلى جانب ورشة للحرف البيئية بإشراف جيهان شعبان، وورشة لإعادة تدوير الخامات القابلة للاستخدام لتصميم أشكال فنية مبتكرة مع أماني محفوظ.

كما تضمنت الفعاليات محاضرة تثقيفية بعنوان "حب الوطن"، قدمتها حنان عبد الهادي، أخصائي ثقافي، تناولت خلالها أهمية الانتماء الوطني ودور المواطن في دعم مسيرة التنمية والعمل على بناء مجتمع قوي وموحد.

واختتمت الفعاليات بعرض مميز لفريق كورال روض الفرج لذوى الهمم، وقدموا باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والشعبية، مثل "امسك في حلمك، طول عمري، أحبك وأشكيلك، حلوين من يومنا، قلبي سعيد"، وسط تفاعل كبير للحضور.

المهرجان ينفذ من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية، بإدارة ياسر فريد، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى.

ويستمر المهرجان حتى 25 ديسمبر الحالي، حيث تقام الفعاليات يوميًا على فترتين: الأولى للورش الفنية في الحادية عشرة صباحا، والثانية للعروض الفنية في الخامسة مساء.