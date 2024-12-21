إليكم هوية منفذ الهجوم في ألمانيا

إليكم هوية منفذ الهجوم في ألمانياأعلن حاكم ولاية ساكسونيا – أنهالت الألمانية راينر هاسيلوف، أن “رجلاً سعودياً أوقف بعد “هجوم” بسيارة دهس منفذه حشداً في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الواقعة في شمال البلاد”.

وقال هاسيلوف للصحافيين في مكان الواقعة "لقد أوقفنا المنفذ، وهو رجل من المملكة العربية السعودية... طبيب يقيم في ألمانيا منذ عام 2006"، وأضاف "من خلال ما نعرفه حتى الآن، كان مهاجما منفردا، لذا لا نعتقد أن هناك أي خطر آخر على المدينة".

وفي تفاصيل أخرى عن هوية المشتبه به قالت صحيفة "بيلد" إنه طبيب سعودي الجنسية، ويبلغ من العمر 50 عاما، وكان قد استأجر السيارة قبل تنفيذ الهجوم بقليل، ولم يعرف عنه انتماؤه لأي جهات إرهابية.

وحسب "بيلد"، فقد اقتحم السائق المهاجم السوق وقاد سيارة 400 متر داخل السوق مستهدفا الجموع.

وذكرت الصحيفة أن 11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب نحو 80 آخرين في الهجوم، في حين قالت خدمات الطوارئ إنّ الجرحى ما بين 60 إلى 80 شخصاً، وعدد منهم في حالة "خطيرة".