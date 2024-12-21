نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تتصدر هوليوود.. "Fountain of Youth" يكشف أسرار الأهرامات في مغامرة سينمائية عالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع عشاق السينما العالمية إلى فيلم المخرج الشهير غاي ريتشي "Fountain of Youth"، الذي تم تصويره في مواقع أثرية بارزة في مصر، وعلى رأسها منطقة الأهرامات. الفيلم، الذي يجمع بين ناتالي بورتمان وجون كراسينسكي في بطولة مميزة، أثار اهتمام الصحافة الفنية العالمية مع ظهور الصور الأولى التي نشرتها مجلة Entertainment Weekly.

الصور عكست طابعًا تاريخيًا فريدًا وسحرًا خاصًا، حيث تظهر مشاهد المغامرات التي تجري داخل المعابد والمواقع الأثرية المصرية، مما يضيف بُعدًا بصريًا استثنائيًا. وسلط التقرير الضوء على اختيار مصر كوجهة تصوير، مما يعزز مكانتها العالمية كأحد أبرز الوجهات السينمائية للإنتاجات الضخمة.

الفيلم، المنتظر عرضه في عام 2025، يقدم رؤية غاي ريتشي لعالم من الغموض والمغامرة، مستفيدًا من ثروات مصر الأثرية ومساحاتها التاريخية الشاسعة. ويشارك في بطولته نخبة من نجوم هوليوود مثل إيزا غونزاليس ودومنال غليسون.

في سياق متصل، أشادت مجلة Variety باختيار مصر لتصوير ثلاثة أفلام عالمية أخرى: Wicked 2، وInheritance، بالإضافة إلى Fountain of Youth. وأشارت إلى دور لجنة الفيلم المصرية، التي تأسست عام 2019، في تسهيل هذه الإنتاجات الضخمة وتقديم خدمات شاملة لصناع السينما العالمية.