اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري التركي (17): بشكتاش يستضيف ألانيا

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (17): بشكتاش يستضيف ألانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري التركي بكرة القدم، فيلتقي سيفاس سبور (13 بـ 18 نقطة) مع سامسون سبور (3 بـ 29 نقطة) الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبشكتاش (6 بـ 25 نقطة) مع ألانيا سبور (14 بـ 17 نقطة) الساعة 19:00.

أمس، افتتح أيوبسبور مباريات هذه الجولة بتعادل ثمين مع ضيفه فتربخشة 1-1.

ويتصدر غلطة سراي ترتيب فرق الدوري التركي بـ 41 نقطة، يليه فنربخشة بـ 36 نقطة، سامسون سبور بـ 29 نقطة، أيوبسبور بـ 27 نقطة، ولكل من جوزتبه وبشكتاش 25 نقطة.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا