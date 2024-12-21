الدوري التركي (17): بشكتاش يستضيف ألانيا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 07:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري التركي بكرة القدم، فيلتقي سيفاس سبور (13 بـ 18 نقطة) مع سامسون سبور (3 بـ 29 نقطة) الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبشكتاش (6 بـ 25 نقطة) مع ألانيا سبور (14 بـ 17 نقطة) الساعة 19:00.

أمس، افتتح أيوبسبور مباريات هذه الجولة بتعادل ثمين مع ضيفه فتربخشة 1-1.

ويتصدر غلطة سراي ترتيب فرق الدوري التركي بـ 41 نقطة، يليه فنربخشة بـ 36 نقطة، سامسون سبور بـ 29 نقطة، أيوبسبور بـ 27 نقطة، ولكل من جوزتبه وبشكتاش 25 نقطة.