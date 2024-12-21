حصاد وزارة العمل فى اسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - قرار وزاري بزيادة قيمة الـ6 منح السنوية للعمالة غير المنتظمة..و إستخراج شهادات قياس مهارة بمواقع جديدة بالمحافظات ..

-الوزير جبران يفتتح ملتقى توظيف هواوي ..وعقود عمل لذوي الهمم لدمجهم سوق العمل تنفيذًا لتوجيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ..

-بدء تفعيل بروتوكول التعاون بين "العمل" و"التربية والتعليم" في مجالات التدريب المهني ..ومِنح تدريبية لخريجي أقسام الجغرافيا ..

"الوزير" يُكرم موظفين بلغوا سن التقاعد من "ديوان الوزارة" و"المديريات" ..ويلتقي مع عدد من "نواب الشعب" ..

-جبران يلتقى محافظ القاهرة..ومتابعة لحادث وفاة 4 عمال وإصابة 2 آخرين أثناء تنظيف بيارة صرف صحي بالمنوفية ..

-7878 فُرصة عمل جديدة في 101 شركة خاصة تنتظر شباب 12 مُحافظة..والتقديم خلال ديسمبر 2024

-مديريات العمل في كافة المحافظات تواصل جهودها لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " ..

تنشر وزارة العمل اليوم السبت "فيديو" و"إنفوجراف" ،بشأن نشاط "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية ..شهد هذا الأسبوع قرار هام للسيد وزير العمل محمد جبران ،برفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة ،المُسجلة في قاعدة بيانات "الوزارة" ،من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم ،وذلك إبتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025 ،ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاجمالية لصرف الـ6 منح الدورية،تقريبًا ،مليار و500 مليون جنيه، سنويًا..ووجه الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك " القرار"...وخلال الأسبوع أيضًا إفتتح الوزير ملتقى توظيف شركة هواويب مصر ،وقال في كلمة له ،أن الدولة المصرية حريصة على تكثيف التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ،في كافة الملفات المُشتركة ،وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية ،التشجيع على الإستثمار المحلي والأجنبي ،وإزالة كافة العقبات أمامه ،وكذلك صناعة بيئة عمل لائقة تُحقق المزيد من الأمان الوظيفي ،وتُوفر فرص العمل ،وتعمل على تنمية مهارات الشباب ،تماشيًا مع مُتغيرات سوق العمل ..وشهدت "الفعاليات" تسليم عقود عمل ،منها لذوي همم ،وزيارة جناح التوظيف بالشركة ،وتكريم الشركات الأعلى توظيفًا والتي تتعاون مع "هواوي" وعددها 20 شركة ..وإستعراض رحلة نجاح منظومة "هواوي" في مصر ،خلال الـ25 عامًا..

وخلال الأسبوع نظمت الإدارة العامة لشئون المرأه والطفل بوزارة العمل،ندوة،بالتعاون مع "وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف" بجامعة عين شمس،تستهدف توعية العاملات بديوان عام الوزارة ومسؤولي المرأه بمديريات العمل،وذلك في إطار حملة الـ16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.. واستقبل الوزير جبران، فريق عمل "الوحدة" في مكتبه ،وأعرب عن سعادته بهذا التعاون المُثمر...وفي سياق مُتصل أعلن وزير العمل عن فتح باب التقديم على دورات تدريبية بالمجان لخريجي كليات الأداب قسم الجغرافيا بجميع المحافظات ،وذلك في جامعة بدر بالقاهرة ،وذلك للتدريب على أحدث أجهزة القياس ،والإستشعار عن بعد ،للعمل في مهنة "مَسّاح عام "،للتماشي مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي .وأوضح " الوزير" أن هذه المنحة من وزارة العمل ،تأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين "الوزارة " و"جامعة بدر" في هذا الشأن ..وأوضح أن الخريجين سوف يحصلوا على شهادة معتمدة من الوزارة والجامعة..كما تفقد الوزير جبران ،المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،والكائن بمنطقة مصر الجديدة،بالقاهرة ،ووجه قيادات "المركز"، بسرعة الإنتهاء من التجهيزات الخاصة بمركز التدريب المهني الذي يضم ورش ومعامل للتدريب على مجالات الخياطة والتطريز ،والحدادة، وجميع المهن المستقبلية،وذلك لبدء التدريب فيه مطلع العام المُقبل ..وناقش الوزير مع قيادات "المركز" كافة الملفات التنظيمية والإدارية ،والبرامج التدريبية التي يقوم بها المركز في مجالات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل والإنتاج..وحث الوزير جميع العاملين على تكثيف الجهود ،من أجل إعادة هيكلة المركز ،وتطوير البرامج واللوائح ،ليعود الى سابق عهده في التدريب على السلامة والصحة المهنية، والاستشارات الفنية في هذا المجال ..

وفي هذا الأسبوع سَلّم الوزير ،30 عقد عمل لذوي همم ،للعمل في الشركة المصرية - الألمانية "إيجماك"،و جرى تسليم العقود داخل مقر مديرية عمل محافظة القاهرة، في إطار جهود الوزارة ومديرياتها في كافة المحافظات في المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ،خاصة محور توفير فرص العمل اللائقة،وكذلك دمج ذوي الهمم في سوق العمل ..كما أعلن الوزير عن استمرار ،"الوزارة" في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، للعمالة غير المنتظمة ،داخل مواقع العمل بكافة المحافظات ،والتي بدأت بمواقع عمل في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة ، ومشروع الضبعة النووية بمرسى مطروح ،والأن بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية، ووزارة الصحة ،وأكد الوزير الانتهاء من استخراج 839 شهادة جديدة لعمال من الأسكندرية ، وأن ذلك يأتي في إطار جهود التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،وتقديم الدعم والرعاية لهم ،والتأمين الصحي عليهم ..ومن الإجراءات العملية أيضًا أعلن الوزير جبران ،والسيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،عن بدء تنفيذ بروتوكول التعاون المُوقع بين الوزارتين في شهر سبتمبر 2024 الماضي، بمقر وزارة العمل، بشأن ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، والمُشاركة في تشغيل وإدارة مراكز التدريب الثابتة التابعة لوزارة العمل،في كافة المحافظات، بما يُعزز من زيادة أعداد المُتدربين من الطلاب والخريجين الجدد ، والراغبين في التدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك خلال فترات الدراسة ،وكذلك الإجازات الصيفية..حيث بدأت أعداد من طلاب المدارس الصناعية بمحافظة قنا، تلقي دورات تدريب على مهن الكهرباء ،والسباكة، والخياطة، والتطريز، بالتنسيق بين مديريتي العمل والتربية والتعليم بالمحافظة، كما بدأت إجراءات التنفيذ العملي في باقي المحافظات..وخلال الأسبوع ،استقبل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، السيد محمد جبران وزير العمل بديوان عام محافظة القاهرة لبحث سبل التعاون فى عدد من الملفات المشتركة فى مجالات التدريب من أجل التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل في بيئة لائقة مشجعة على الاستثمار، ومحققة للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك دعم وحماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، خاصة العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل"..وأكد وزير العمل ومحافظ القاهرة على أهمية تكثيف التعاون بين الجانبين من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى جهات العمل، كما اتفقا على ربط مركز السلامة والصحة المهنية بالوزارة، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة فى إطار التكامل بين الجهات التنفيذية المختلفة بالدولة...كما ناقش الجانبان ملف العمالة الغير منتظمة بمحافظة القاهرة وسبل مد الحماية الاجتماعية لهم، ورفع كفاءة أماكن تواجدهم..

وقام وزير العمل ،بتكريم 18 موظف من العاملين بالوزارة والمديريات ممن بلغوا سن التقاعد، من الديوان العام والمديريات، تقديراً لجهودهم خلال فترة عملهم داخل الوزارة والمديريات وما قدموه لخدمة المواطنين والمجتمع خلال فترة خدمتهم ، بحضور عدد من قيادات الوزارة ، وقدم الوزير جبران الشكر والتقدير للعاملين السابقين متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد والنجاح فى حياتهم العملية والشخصية القادمة.. وفي نهاية الأسبوع استقبل وزير العمل السيد /محمد جبران،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،السادة أعضاء مجلس النواب: أحمد عاشور،وشحاتة أبو زيد ،وعماد الدرجلي،وعضو مجلس الشيوخ النائب سيد حجازي ...وأشاد السادة النواب بالقرارات والجهود التي تبذلها "الوزارة" بشأن شركات الحاق العمالة،خاصة ونحن مقبلون على "موسم الحج لعام 2025" ،وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين ،وقانونية تلك الشركات..واستعرضوا سبل التعاون في ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل،وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج، أمام الشباب المصري ..من جانبه أكد الوزير جبران حرصه على الاستمرار في التواصل مع السادة "نواب الشعب"،للتعاون وتكثيف الجهود في إنجاز كافة الملفات وخطط العمل ذات الاهتمام المشترك ،ودعم الدور الذي يلعبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية...كما وجه وزير العمل ،مديرية عمل محافظة المنوفية بسرعة متابعة حادث مأساوي، تسبب في مصرع 4 عمال ،وإصابة 2 آخرين ،تعرضوا لاختناقات شديدة ،بعد سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمدينة شبين الكوم ،أثناء قيامهم بتنظيفها ،وكذلك متابعة ملابسات الحادث ،والتأكد من مدى مطابقة الإجراءات الاحترازية والسلامة أثناء العمل في مثل هذه " البيارات"، وتحديد المسؤولية بعد معرفة الجهة التي يعملون فيها "تحديد تبعية هؤلاء العمال والمسؤول عنهم "،لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه النوعية من الحوادث،وسرعة اعداد تقرير شامل بتفاصيل الحادث..كما وجه الوزير،مدير مديرية العمل بالمنوفية عماد سعيد،بتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا من المتوفين ،وزيارة المصابين في مستشفي شبين الكوم ،واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة لصرف التعويضات التي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ،و20 ألف جنيه للمُصاب..كما أعلنت وزارة العمل هذا الأسبوع عن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي أكدت فيها على توفير 7878 فُرصة عمل جديدة في 101 شركة خاصة تنتظر شباب 12 مُحافظة..والتقديم خلال ديسمبر 2024..وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ..كما وجه الوزير "المُديريات" بالمُتابعة حتى استلام "الفرص".. والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ..وأوضح أن "نشرة التوظيف" تضم "فرص" لذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل....هذا و تواصل مديريات العمل في كافة المحافظات جهودها لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "..