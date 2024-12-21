وزارة التعليم العالي: أبرز إنجازات الأسبوع في عيون الإعلام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقديم سلسلة الفيديوهات الدورية بعنوان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عيون الإعلام".

يُسلط الفيديو الضوء على أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من السبت 14ديسمبر إلى الجمعة 20 ديسمبر 2024.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع الجمهور، من خلال تقديم ملخص شامل لما تم تناوله عنها في الصحف الورقية، والمواقع الإلكترونية، والقنوات الفضائية، بما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ودعم القضايا المجتمعية والتنموية بما يواكب رؤية مصر 2030.

لمزيد من التفاصيل، ندعوكم لمشاهدة الفيديو المرفق للتعرف على أبرز ما حققته الوزارة خلال الأسبوع.