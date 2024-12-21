نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "العاصمة الإدارية أصولها تتخطى 300 مليار جنيه".. رئيس شركة العاصمة يكشف عن التفاصيل الكاملة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن إجمالي قيمة أصول الشركة قد بلغ 300 مليار جنيه، وهو ما يعكس النجاح الكبير لهذا المشروع الضخم الذي انطلق من "لا شيء" ومن الأراضي فقط، وأن هذه القيمة تم تحديدها بناءً على الأسعار القديمة للعملة، حيث كانت قيمة الدولار في عام 2018 حوالي 15 إلى 16 جنيهًا.

وأكد أن شركة العاصمة تملك أصولا على الأرض تتخطى 300 مليار جنيه، وهي منطقة كانت غير مأهولة منذ خمس أو ست سنوات، وكان يعتقد الكثيرون أنها غير قابلة للتطوير، أما اليوم، فقد أصبحت هذه الأراضي تُباع بأسعار تتجاوز 60 ألف جنيه للمتر في بعض المناطق مثل منطقة الأبراج، وبفضل هذه الاستثمارات، تم تحقيق إيرادات بلغت 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز الأرباح في العام الحالي 27 مليار جنيه، ومن المتوقع الوصول إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام.

وأشار إلى أن الشركة قامت بتأجير المباني الحكومية في العاصمة الإدارية، وحققت من خلالها إيرادات ثابتة وتم تأجيرها لمدة 49 عاما للحكومة ويتم تسديد إيجارتها كل ربع سنة، وأن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 40 ألف فدان، بينما المرحلة الثانية تشمل 40 ألف فدان أخرى، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا من خلال تطوير المرافق والبنية التحتية لتلبية الطلبات الكبيرة على الأراضي في هذه المنطقة.

ورد الإعلامي مصطفى بكري، على الهجوم الذي ينال العاصمة الإدارية الجديدة والقصر الرئاسي والمشروعات القومية.

وتابع بكرى خلال برنامج "حقائق واسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" قائلا:" الرئيس السيسي مش هياخد حاجة ويمشي، المشروعات لمصر وحاضرها ومستقبلها".

إسقاط مصر

وأكد الإعلامى مصطفى بكرى: أن هناك من يتربح من عمله في اللجان الإلكترونية وهدفهم إسقاط مصر.

وأضاف بكري، أن ما يهمه هذه الدولة، وأن هناك من يريد البلد فوضى والعدو لا يفرق بين أحد.

وأوضح مصطفى بكري، أن الجماعات الإرهابية تهاجم مصر وكأنه لا توجد دولة في العالم غيرها.

وأكد بكري، أن رئيس شركة العاصمة الإدارية أكد له أن الموازنة العامة للدولة ليس فيها أي بند يخص العاصمة، والعاصمة كانت فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولها شركة تمتلكها وتديرها وأصولها تتخطى 300 مليار جنيه.