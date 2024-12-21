أحمد جودة - القاهرة - ضوابط امتحان مادة العلوم المتكاملة للعام 2024\2025

مواصفات امتحان العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي 2024\2025 يشهد العام الدراسي 2024\2025 تطبيق امتحان جديد لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة العلوم المتكاملة، وذلك بعد دمج المواد العلمية لتصبح مادة واحدة. وتزامنًا مع استعدادات المدارس للامتحانات نصف العام، يبحث الطلاب عن مواصفات امتحان العلوم المتكاملة بالتفصيل لمعرفة الأسئلة وطريقة تقييمهم.

ضوابط امتحان مادة العلوم المتكاملة للعام 2024\2025



أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم عن مجموعة من الضوابط الخاصة بمواصفات امتحان العلوم المتكاملة، ومنها:

تغطية المناهج الدراسية : يجب أن تتناسب أسئلة الامتحان مع المنهج الدراسي المُقرر للطلاب خلال الفصل الدراسي الأول.

: يجب أن تتناسب أسئلة الامتحان مع المنهج الدراسي المُقرر للطلاب خلال الفصل الدراسي الأول. تنوع الأسئلة : يتعين أن تكون أسئلة الامتحان متنوعة بين الأنواع المختلفة، مع مراعاة التوازن النسبي بين أجزاء المادة.

: يتعين أن تكون أسئلة الامتحان متنوعة بين الأنواع المختلفة، مع مراعاة التوازن النسبي بين أجزاء المادة. مستويات الصعوبة : ينبغي أن تغطي الأسئلة مستويات مختلفة من الصعوبة، لتقييم مستويات التميز بين الطلاب.

: ينبغي أن تغطي الأسئلة مستويات مختلفة من الصعوبة، لتقييم مستويات التميز بين الطلاب. وضوح الأسئلة : يجب أن تكون الأسئلة واضحة وخالية من الأخطاء اللغوية، مع صياغة سلسة ومفهومة.

: يجب أن تكون الأسئلة واضحة وخالية من الأخطاء اللغوية، مع صياغة سلسة ومفهومة. تنسيق الورقة الامتحانية: يجب أن تتضمن الورقة الامتحانية جميع البيانات الأساسية مثل المرحلة التعليمية، الصف، المادة، زمن الإجابة، التاريخ، والفصل الدراسي. كما يجب أن يكون تنسيق الورقة متناسبًا مع حجم الخط والمسافات بين الأسطر.

أنواع الأسئلة في امتحان العلوم المتكاملة 2024\2025



تم تحديد أنواع الأسئلة التي ستضمنها الورقة الامتحانية لمادة العلوم المتكاملة، على النحو التالي:

أسئلة الاختيار من متعدد : تشكل هذه الأسئلة 85% من إجمالي الامتحان، كل سؤال يعادل درجة واحدة ليصل الإجمالي إلى 20 درجة من المجموع الكلي.

: تشكل هذه الأسئلة 85% من إجمالي الامتحان، كل سؤال يعادل درجة واحدة ليصل الإجمالي إلى 20 درجة من المجموع الكلي. أسئلة مقالية: تشكل هذه الأسئلة 15% من الامتحان، ويشمل الامتحان سؤالين مقاليين، كل سؤال يعادل درجتين ليصل الإجمالي إلى 4 درجات.

مدة الامتحان



تستغرق مدة الإجابة على امتحان العلوم المتكاملة ساعتين لطلاب الصف الأول الثانوي.

إجراءات التصحيح : يتم تصحيح الامتحانات بشكل دقيق وفقًا للمعايير التي يحددها المركز القومي للامتحانات.

: يتم تصحيح الامتحانات بشكل دقيق وفقًا للمعايير التي يحددها المركز القومي للامتحانات. التوقعات : من المتوقع أن يتم التركيز على قياس الفهم والتحليل أكثر من الحفظ في أسئلة الامتحان.

: من المتوقع أن يتم التركيز على قياس الفهم والتحليل أكثر من الحفظ في أسئلة الامتحان. الاستعداد للامتحان: ينصح الطلاب بمراجعة كافة محتويات المنهج وممارسة نماذج امتحانات سابقة للحصول على أفضل أداء في الامتحان.



يعد امتحان العلوم المتكاملة لطلاب الصف الأول الثانوي فرصة للتأكد من فهمهم وتطبيقهم للمفاهيم العلمية المختلفة. يجب على الطلاب التأكد من معرفة كافة تفاصيل الامتحان وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات، والاستعداد جيدًا من خلال المراجعة المستمرة والتدريب على الأنماط المختلفة للأسئلة.