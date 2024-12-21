بعد أزمة رحيل والدتها.. مي عز الدين تستعد لرمضان 2025 كشف المخرج تامر محسن عن أحدث أعماله الدرامية التي يستعد لطرحها في موسم رمضان 2025.وفاجأ تامر محسن الجمهور بأن إقرأ المزيد

كشف المخرج تامر محسن عن أحدث أعماله الدرامية التي يستعد لطرحها في موسم رمضان 2025.

وفاجأ تامر محسن الجمهور بأن هذا العمل سيكون من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، ودياب، وجارٍ التعاقد مع عدد آخر من النجوم، ويحمل العمل اسماً مؤقتاً وهو "الحب كله"، وسيتم عرضه خلال 15 حلقة فقط. يمثل هذا المسلسل عودة مي للعمل من جديد بعد أزمة رحيل والدتها الشهر الماضي، حيث عانت لفترة طويلة من مشاكل في الكلى.

مي عز الدين مرت بأزمة نفسية كبيرة بعد رحيل والدتها، وعانت من انهيار نفسي بعد تلقيها خبر وفاتها، حتى إنها غابت عن وداعها وحضور الجنازة، ورفضت استقبال أصدقائها لتلقي العزاء، وكانت هذه الحالة بسبب ارتباطها وتعلقها الشديد بها، لاسيّما أن والدة مي كانت تلازمها في كل مكان تذهب له، حتى أماكن التصوير.

يُذكر أن مي عز الدين قدمت منذ عدة أشهر مسرحية "قلبي وأشباحه"، ضمن فعاليات النسخة الجديدة من موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشارك في بطولة العرض عمرو يوسف، سليمان عيد، حاتم صلاح، حمدي الميرغني، إيمان السيد، إبرام سمير، وغيرهم، وهي من تأليف طه زغلول، نور مهران وأحمد عبد العزيز، وإخراج محمد المحمدي.