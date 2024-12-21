انت الأن تتابع خبر صحتك فى «العود الأخضر» علاج للأنيميا والكلى.. فوائد سحرية لتناول ماء البقدونس على الريق..كنز مش واخدين بالنا منة !!" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البقدونس هو نبات عشبي ينتشر في أنحاء العالم ويستخدم في تحضير العديد من الأطعمة والسلطات يتميز برائحته العطرية المميزة وأوراقه الخضراء الجميلة إضافة إلى هذه الخصائص، يقدم البقدونس العديد من الفوائد الصحية للجسم في السطور التالية، نستعرض خمس فوائد صحية يقدمها البقدونس.

فوائد البقدونس للقلب

يساعد البقدونس في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتصلب الشرايين يعود ذلك إلى احتوائه على حمض الفوليك الذي يحول الهوموسيستين إلى جزيئات غير ضارة، بالإضافة إلى الألياف التي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

فوائد البقدونس للكلى

يعمل البقدونس على تعزيز عملية طرد السموم عبر الكلى من خلال زيادة إدرار البول غالبا ما يتم تحضير أوراق البقدونس المجففة عن طريق غليها في الماء وشربها ثلاث مرات يومياً للاستفادة من هذه الفائدة.

فوائد البقدونس للقولون

يساعد البقدونس في هضم الدهون والبروتينات ويعزز سرعة التخلص من فضلات الطعام كما يعمل زيت البقدونس على تقليل الغازات التي تتراكم في الأمعاء وتسبب الالتهابات والمشاكل في القولون.

فوائد البقدونس لمقاومة السرطان

يحتوي البقدونس على مركب المايرسيتيسين الذي يساهم في منع نمو الأورام، خاصة أورام الرئة السرطانية كما يساعد البقدونس في تحييد الجذور الحرة التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان بسبب التدخين، ما يجعله غذاءً مفيداً في الوقاية من السرطان.

فوائد البقدونس للدورة الشهرية