انت الأن تتابع خبر كيراتين طبيعي فى المنزل.. احصلي علي شعر ناعم كالحرير من خلال هذه الطريقة اليابانية الأصلية وبمكونات من بيتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن طرق ووصفات طبيعية تحضر فى المنزل، من أجل الحصول على شعر ناعم كالحرير، وتأتي وصفة النشا كواحدة من أبرز الطرق والوصفات التي تساعد قى التخلص من الشعر المجعد والحصول على شعر ناعم بدون تكاليف وكأنها كيراتين فى المنزل، كما يعمل على تعزيز نمو الشعر ويقوم بفرده بدون إضافة أي مواد كيماوية وهو ما نوضحه لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية بشكل تفصيلي.

طريقة تحضير وصفة النشا للحصول على شعر ناعم

نوضح لكم خطوات ومكونات تحضير وصفة النشا للشعر للحصول على شعر ناعم ومتميز، فيجب احضار ملعقة من النشا، ربع كوب زيت، ملعقه من الفازلين الطبي، ملعقه من زيت الخروع، ثم اتبع الخطوات التالية للتحضير.

طريقه عمل كيراتين النشا

احضر وعاء مناسب وضعي فيه الفازلين مع النشا ثم قومي بتقليب هذه المكونات مع بعض ثم نضيف اليهم زيت الزيتون ومعه زيت الخروع، ثم نقلب هذه المكونات جيداً وبعدها يتم تطبيق هذا الخليط على الشعر لمدة ثلاث مرات في الإسبوع حتى تحصل على نتائج مرضية ملموسة.

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