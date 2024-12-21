انت الأن تتابع خبر "هتموت عيلتك بإيدك إذا اقتربت منه!!".. نوع من انواع المكسرات ؟!تعرف عليه قبل فوات الأوان… كتجيش تقول مكنش أعرف ؟!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر المكسرات من الوجبات الخفيفة الأساسية التي تساهم في صحة الجسم، وبينما رغم أنها تبدو وجبة جاهزة، إلا أن هناك طرقًا خاطئة في تناولها يمكن أن تضر بالصحة، ولذلك، من المهم أن نكون واعين عند اختيار المكسرات.

اهم النصائح عند اختيار الجوز

الجوز هو خيار ممتاز يُنصح بتناوله، فقد استخدمه البشر لقرون، وذلك لاحتوائه على مواد غذائية هامة، ولكن، يجب الانتباه إلى كيفية تحضيره؛ حيث يتطلب إزالة اللحم من القشرة ونقعه للتخلص من المواد الضارة، وبينما عندما يتحول لونه إلى البني، يصبح جاهزًا للأكل، كما أن هذا النوع من المكسرات غني بالبروتينات والدهون الصحية، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل فيتامين سي والكالسيوم والفوسفور.

اهم النصائح عند اختيار البندق