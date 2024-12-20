انت الأن تتابع خبر مفاجاة صادمة ماذا يفعل اللب السورى فى جسم المرأة اذا تناولتة بشكل يومي.. لن تتخيل كنز موجود في المحلات!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اللب السوري، أو بذور دوار الشمس، مليء بالعناصر الغذائية المفيدة التي يمكن أن تدعم صحة المرأة بشكل كبير عند تناوله بانتظام فهو يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية التي تعزز من صحة الجسم إليك الفوائد التي يمكن للمرأة الحصول عليها عند تناول اللب السوري بشكل يومي:

1. تعزيز صحة الجلد والشعر

اللب السوري غني بفيتامين E، الذي يعتبر من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يحافظ على شباب البشرة ويقلل من التجاعيد كما يعزز فيتامين E صحة الشعر ويمنع تساقطه، مما يمنح المرأة مظهرا أكثر صحة وحيوية.

2. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي اللب السوري على دهون صحية غير مشبعة، مثل أحماض أوميغا 6، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب كما يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم، اللذين يساعدان في تنظيم ضغط الدم.

3. تحسين صحة العظام

اللب السوري مصدر جيد للكالسيوم والمغنيسيوم، اللذين يلعبان دورا أساسيا في دعم صحة العظام وتقويتها كما أن احتواءه على النحاس والفوسفور يساعد في الحفاظ على كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة مع تقدم العمر.

4. تحسين المزاج وتقليل التوتر

اللب السوري يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، هرمون “السعادة”، مما يساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق تناول اللب السوري يمكن أن يمنحك شعورا أفضل ويساعد في محاربة الاكتئاب الخفيف.

5. دعم صحة الجهاز الهضمي

بفضل احتوائه على الألياف، يساعد اللب السوري في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الإمساك، مما يسهل عمل الجهاز الهضمي ويحافظ على صحة الأمعاء.

نصيحة للاستخدام

يُفضل تناول اللب السوري غير المملح للحصول على فوائده الصحية وتجنب زيادة الصوديوم في الجسم.

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