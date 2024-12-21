صلاح عبدالله يطمئن جمهوره على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية أطل الفنان المصري صلاح عبدالله ليطمئن جمهوره بطريقة طريفة كعادته.حيث أكد في منشور على حس إقرأ المزيد

بعد تعرضه لوعكة صحية، أطل الفنان المصري صلاح عبدالله ليطمئن جمهوره بطريقة طريفة كعادته.

حيث أكد في منشور على حسابه في فيسبوك، أن حالته الصحية أصبحت أفضل.

وكتب: "ببركة دعاكم وبإذن الواحد الأحد، خفيت شوية من البرد اللي عدَّى الحد، أحسن كتير دلوقتي ومركز لأقصى حد، وبالأمارة النهار ده السبت، وبعد بكره الحد".

أتى ذلك بعد أن كان كشف، يوم الخميس، عن إصابته بنزلة برد شديدة، قائلاً: "نزلة برد شديدة بتشاور عقلها، تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها، يا خلق حد صالح يناشدها يقولها، إن عضم صاصا ماعاد شي حِملها".

يذكر أن صلاح عبدالله يطل على جمهوره من خلال الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المقرر عرضه في رمضان.

والمسلسل من بطولة عدد من الفنانين، منهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، ميمي جمال، ثراء جبيل، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، أمير صلاح الدين ونسرين أمين.

يشار إلى أن "العتاولة" من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة "سيدرز آرت برودكشن".