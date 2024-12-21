المطيري يستقبل المبرقع: زيارته تجسيد للعلاقات الأخوية بين الكويت والعراق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - استقبل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم عبدالرحمن المطيري في مطار الكويت الدولي وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع بمناسبة زيارته للبلاد لحضور حفل افتتاح البطولة الذي سيقام مساء اليوم السبت برعاية أميرية سامية.

ورحب الوزير المطيري في تصريح صحافي بزيارة الوزير العراقي التي تأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، معتبرا أن مثل هذه المناسبات الرياضية تمثل فرصة لالتقاء الاشقاء والعمل المشترك لتعزيز المجال الشبابي والرياضي بين بلدان المنطقة.

وأعرب عن سعادته بحضور الأشقاء في بلدهم الكويت للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي تعد تجمعا أخويا يجسد روابط التعاون بين الدول الثماني المشاركة في البطولة.