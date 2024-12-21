آيات تحصين من الحسد والسحر.. درع قرآني للحماية

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رياض - احمد صلاح - في ظل ما يواجهه الأفراد من ضغوط نفسية وتأثيرات خارجية، يُعتبر الحسد والسحر من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، إذ يخشى البعض من أثرهما السلبي على حياتهم وصحتهم ونجاحهم، ومن هنا تأتي أهمية الحرص على ترديد آيات تحصين من الحسد والسحر، لبث السكينة والطمأنينة في النفس.

آيات تحصين من الحسد والسحر

التحصين بآيات الله ليس مجرد كلمات تُردد، بل هو ارتباط روحي عميق يعزز مناعة الإنسان ضد الحسد والسحر فالعين لها تأثير على الإنسان بالحسد كما ورد في القرآن والسنة، وينبغي على الحاسد أن يبتعد عن هذا الخُلُق الذميم المنهي عنه شرعًا، بحسب ما ذكرت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

ومن آيات تحصين من الحسد والسحر قراءة بعض السور من القرآن الكريم مثل سورة الفاتحة، وآية الكرسي، والمعوذتين (سورة الفلق وسورة الناس)، ليشعر الفرد بحماية ربانية وسكينة تطمئن قلبه.

واستمرارا للحديث عن آيات تحصين من الحسد والسحر ورد عن النبي أنه قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

وقال الرسول أيضا: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.

وأوضحت دار الإفتاء أنه قد صَحَّ أَنَّ النبي كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَاسَ، اشْفِهِ» أخرجه البخاري، ويقول أيضًا: «أعوذ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ» أخرجه البخاري.

وتابعت الإفتاء أنه ورد في حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي لما شكا إلى النبي وجعًا يجده في جسمه منذ أسلم، فقال له الرسول: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» رواه مسلم. وغير ذلك من نصوص الرقية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أدعية لتحصين النفس من السحر والحسد

كما ورد عن ابن عمر قال: لم يكن رسول الله يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود.

كما يمكن التعوذ بما ورد في سنن أبي داود والنسائي، عن أبي موسى الأشعري أن النبي كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم .

ومن آيات تحصين من الحسد والسحر الواردة في القرآن الكريم:

- قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ (1) مِن شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ (4) وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)

- قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ (1) مَلِكِ ٱلنَّاسِ (2) إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ (3) مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ (4) ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ (5) مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ (6)

روشته علاج السحر والحسد

وضعت دار الإفتاء المصرية روشته لتحصين النفس من السحر وهي: