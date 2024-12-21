انت الأن تتابع خبر بدون أي كيماويات.. طريقة صبغة للشعر باللون الأحمر الناري طبيعي في البيت والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الكثير من السيدات تفضل اللون الأحمر الناري لصبغة الشعر، وذلك لأنه يعطي الحيوية والأناقة للشعر، ولأن الصبغات الكيميائية تعد مضرة جدًا عن الاستمرار باستخدامه على فروة الرأس والشعر وتسبب له التقصف والتساقط، فأننا اليوم سنتعرف على طريقة صبغه للشعر باللون الأحمر طبيعي في البيت بدون أي كيماويات بمكونات طبيعية وأمنة وصحية للغاية.
صبغة الشعر باللون الأحمر الناري في البيت
- سنوضح لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لصبغة الشعر في البيت باللون الأحمر الناري، كما أنها آمنة وصحية وتساعد على تغذية وترطيب الشعر، ولذلك سنتعرف على مكونات الصبغة وخطوات تحضيرها واستخدامها:
المكونات
- عصير البنجر أو الشمندر.
- ماء دافئ.
- كركم.
- عصير الليمون.
- زيت زيتون.
طريقة التحضير والاستخدام
- نقوم أولاً بتقشير البنجر وبشره بالمبشرة، ثم نقوم بعصره للحصول على عصير البنجر الطازج، ويمكنك وضعه بالقليل من الماء والمغلي والحصول على الماء بعد تصفيته.
- نضع الكركم في طبق صغير وعليه القليل من الماء المغلي ونقلب المكونات حتى الحصول على قوام مثل المعجون.
- نضع نصف كوب من عصير البنجر على النار ونضيف إليه خليط الكركم السابق وملعقة من عصير الليمون وملعقة من زيت الزيتون.
- نمزج جميع المكونات حتى تتجانس جميعاً ويمكن أضافة القليل من الماء إذا كانت تحتاج، ثم تترك جميع المكونات حتى تبرد تماماً وتتخمر.
- يتم غسل الشعر للتخلص من الزيوت والأوساخ الموجود به تماماً وتجفيفه حتى لا يكون عليه ماء نهائياً.
- مشط الشعر وقم بتقسيمه إلى أربع أجزاء، ثم ضع قطعة من القماش القديمة تحت شعرك حتى لا تضر.
- استخدم بعد ذلك فرشاة للصبغة وابدأ في وضع الخليط الذي قمنا بتحضيره على شعر من الجذور حتى الأطراف وحاول تغطية الشعر بعد ذلك بكيس بلاستيك.
- أترك الخليط لمدة ساعة على الأقل، وكلما تركته كانت النتيجة أفضل للحصول على شعر أحمر ناري.
- بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء العادي والشامبو، وستلاحظ تغيير لون الشعر، وإذا كنت ترغب في الحصول على لون أكثر كثافة، يمكنك تكرار الوصفة مرة أخري حتى تثبت اللون المطلوب.
- بعد ذلك عليك وضع كريم مرطب للشعر مناسب أو وضع القليل من زيت الزيت للحفاظ على صحة الشعر.