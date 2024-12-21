بدون أي كيماويات.. طريقة صبغة للشعر باللون الأحمر الناري طبيعي في البيت

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رياض - احمد صلاح - الكثير من السيدات تفضل اللون الأحمر الناري لصبغة الشعر، وذلك لأنه يعطي الحيوية والأناقة للشعر، ولأن الصبغات الكيميائية تعد مضرة جدًا عن الاستمرار باستخدامه على فروة الرأس والشعر وتسبب له التقصف والتساقط، فأننا اليوم سنتعرف على طريقة صبغه للشعر باللون الأحمر طبيعي في البيت بدون أي كيماويات بمكونات طبيعية وأمنة وصحية للغاية.

صبغة الشعر باللون الأحمر الناري في البيت

سنوضح لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لصبغة الشعر في البيت باللون الأحمر الناري، كما أنها آمنة وصحية وتساعد على تغذية وترطيب الشعر، ولذلك سنتعرف على مكونات الصبغة وخطوات تحضيرها واستخدامها:

المكونات

عصير البنجر أو الشمندر.

ماء دافئ.

كركم.

عصير الليمون.

زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام