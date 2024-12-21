طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين نهائياً من المرة الأولى بدون ألم والمساعدة في تفتيح المناطق الحساسة

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رياض - احمد صلاح - إزالة شعر العانة بالفازلين هو أهم ما يتم البحث عنه في الفترة الأخيرة، نظراً لأن ذلك الأمر من أكثر الأشياء التي تتسبب في الضيق والقلق للسيدات، وهناك عدد كبير للغاية من الطرق التي تساعد في إزالة الشعر الزائد من الجسم، إلا أن كل منها يعيب عليه شيء ما، فهناك الطرق التقليدية التي تعرف بالحلاوة، والتي ينتج عنه ترهل في الجلد مع الوقت، وهناك الكريمات ولكنها تحتوي على المواد الكيماوية، أما الشفرة الحلاقة فتتسبب في الملمس الخشن.

طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين

ننصحكم بالاعتماد على ذلك المكون في إزالة شعر العانة بالفازلين، نظراً لأنه من المكونات الطبيعية الذي له فوائد كبيرة في تفتيح البشرة كما أنه يعمل على تنظيفها وإزالة المكياج منها، مما يعني أنه خفيف على المناطق الحساسة، كما له فوائد كبيرة في التخلص من الشيب والقضاء على الشعر الأبيض تماماً،

وفي وصفة اليوم لا نحتاج إلا لبعض المكونات القليلة التي تتمثل فيما يلي:

1/2 ملعقة من الفازلين.

1/2 ملعقة من مسحوق الكركم.

2 ملعقة من الحمص المطحون.

3 ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

خطوات تحضير وصفة إزالة شعر العانة بالفازلين

نقوم بمزج جميع المكونات سوياً في طبق من البلاستيك حتى تتجانس جميعها.

نبدأ بتطبيق الخليط على منطقة العانة في انجاه نمو الشعر.

تترك حتى تجف تماماً، وبعدها نقوم بنزعها في عكس اتجاه نمو الشعر.

نقوم بغسل المكان جيداً بالماء.

الاستمرار في تطبيق الوصفة يضعف الشعيرات مع الوقت.

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