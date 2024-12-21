أوناي إيمري يعلق على فوز أستون فيلا على مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - علق أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، على فوز فريقه على نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 17 من الدوري الإنكليزي.

وقال إيمري، في تصريحات لشبكة “TNT Sports” عقب المباراة: “نحاول دائماً أن نكون إيجابيين.. في بعض المباريات ربما لا نؤدي كما نريد، لكننا اليوم أدينا، ونشعر بالقوة”.

وأضاف: “لعبنا الشوط الأول بشكل جيد للغاية، وفي الشوط الثاني احتفظنا بالكرة أكثر، ودخلنا منطقة الجزاء لتسجيل الهدف الثاني، وفرضنا سيطرتنا بشكل أكبر”.

وحول توزيع وقت اللعب بين أولي واتكينز وجون دوران، قال: “نحن في عملية مع اللاعبين، للحفاظ على اتساق لعبهم”.

وأردف: “لعب جون دوران اليوم بشكل رائع، واتكينز رائع أيضاً، وهو مهم جداً بالنسبة لنا.. بالطبع عليك العمل مع المهاجمين، في بعض الأحيان يلعبان معاً، وأنا سعيد جداً بهما”.

وبخصوص مورجان روجرز، صرح إيمري: “لقد لعب بشكل رائع اليوم، إنه مهم جداً.. من خلاله نستعيد الأداء، لأنه يربط المهاجمين بلاعبي الوسط والجناحين”.

وأتم: “كان رائعاً اليوم في الشوط الثاني، حيث تواصل مع المهاجمين وسجل الأهداف، وعليه أن يضيف الأهداف إلى أرقامه”.