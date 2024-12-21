أطعمة تحميك من سرطان القولون والمعدة: دليل شامل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

يعتبر سرطان القولون والمعدة من الأمراض الشائعة، ولكن يمكن الوقاية منه باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. تحتوي العديد من الأطعمة على عناصر غذائية تساعد في حماية الجسم من الأورام السرطانية.

إليك قائمة بأهم هذه الأطعمة:

الخضروات الورقية والفواكه الملونة:

الخضروات الورقية: مثل السبانخ، والبروكلي، والكرنب، والملفوف غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الخلايا السرطانية.

الفواكه الملونة: مثل التوت، والبرتقال، والتفاح غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

البقوليات والحبوب الكاملة:

البقوليات: مثل العدس، والفاصوليا، واللوبيا غنية بالألياف والبروتين، وتساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني، والشعير، والكينوا غنية بالألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

الأسماك الدهنية:

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 التي تساعد على تقليل الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

اللحوم البيضاء:

الدجاج منزوع الجلد: مصدر جيد للبروتين ويمكن تناوله باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

نصائح إضافية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي:

شرب كميات كافية من الماء: يساعد على طرد السموم من الجسم وتحسين عملية الهضم.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد على تقوية جهاز المناعة وتحسين عملية الهضم.

الحد من تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية: هذه الأطعمة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

الفحوصات الدورية: يجب إجراء الفحوصات الطبية بانتظام للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية.

هذا وباتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك، والحد من تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية، يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمعدة. تذكر أن استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية يمكن أن تساعدك في وضع خطة غذائية مناسبة لك.